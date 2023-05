Voici les 10 vagues de chaleur les plus importantes en France ces 75 dernières années

Depuis quelques années, chaque été illustre un peu plus le réchauffement climatique à l'oeuvre sur la planète. Une étude a fait l’inventaire des vagues de chaleur les plus intenses depuis 1947.

Les quatre dernières années très largement représentées. Alors que la France craint un été 2023 caniculaire, il est temps de faire une rétrospective sur les pics de chaleurs observés les étés précédents.

En collaboration avec Météo France et France Info, l’entreprise Statista avait dressé en 2022 un classement des dix plus grosses vagues de chaleur depuis 1947, en répertoriant la température moyenne de la journée la plus chaude de chaque vague. Pour déterminer une vague de chaleur, Météo France utilise en effet l'indicateur thermique national, soit la température moyenne enregistrée dans 30 stations météorologiques qui sont réparties en France métropolitaine.

Le terme «vague de chaleur» est utilisé lors que la température moyenne est égale ou supérieure à 25.3°C pendant 24 heures, supérieure à 23.4°C pendant au moins trois jours, et qu'elle culmine au-dessus de 22.4 °C pendant l'ensemble de l'épisode.

Juillet 1990

Lors de la journée la plus chaude de ce mois de juillet 1990, il faisait 27.04 °C en moyenne.

Juillet 2006

Le mois de juillet 2006 arrive à égalité avec juillet 1990. 27.04 °C de température moyenne avaient été enregistrés pendant la journée la plus chaude de ce mois-ci.

Août 2020

Lors de la journée la plus chaude d'août 2020, il faisait 27.23 °C de moyenne.

Juin 2022

27.38 °C avaient été enregistrés durant la journée la plus chaude du mois de juin de l'an dernier.

Juillet 2018

Lors de la journée la plus chaude du mois de juillet 2018, la chaleur était montée jusqu'à une moyenne de 27.43 °C.

Juillet 2020

Il a fait 27.46 °C, lors de la journée la plus chaude du mois de juillet en 2020.

Juillet et Août 1947

Durant l'été 1947, 27.75 °C de moyenne avaient été enregistrés lors de la journée la plus chaude.

Juin 2019

En juin 2019, la journée la plus chaude culminait à une moyenne de 27.95 °C.

Août 2003

Il faisait en moyenne 29.35 °C durant la journée la plus chaude du mois d'août 2003.

Juillet 2019

Le mois de juillet 2019 est le plus chaud jamais enregistré. Lors de la journée la plus chaude de ce mois-ci, il faisait en moyenne 29.4 °C.