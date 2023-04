Météo : sécheresse, chaleur... Voici les prévisions de Météo France pour les 3 prochains mois

Météo France a publié ce mercredi son bulletin prévisionnel des températures pour les trois prochains mois, soit de mai à juillet.

Quelle météo est attendue pour les prochains mois ? Selon le bulletin prévisionnel de Météo France, le scénario de températures plus chaudes que la normale est le plus probable en France et pour une grande partie de l’Europe.

Ces prévisions ne sont pas détaillées ni certaines à 100%, elles déterminent seulement les tendances attendues en moyenne pour les trois prochains mois, de mai à juillet.

Et d’après ces prévisions, l’organisme météorologique estime qu’il y a 50% de chances que les températures soient plus chaudes que la normale, 30% de chances qu’elles soient conformes aux normales de saison, et 20% de chances qu’elles soient plus froides que la normale pour cette saison.

Ces scénarios s’appliquent pour la France et l’Europe plus généralement, particulièrement du Sud. En ce qui concerne les régions scandinaves à l’ouest de la Russie, aucun scénario ne se dégage.

Qu’en est-il des précipitations ?

Pour ce qui est de la pluie, là-encore, Météo France n’est pas parvenu à privilégier un scénario plutôt qu’un autre.

Il y a donc 33% de chance que l’air ambiant soit plus sec que les normales de saison, 33% de chance de respecter les taux saisonniers, et 33% de chances que l'air soit plus humide que la normale.

Néanmoins, le mois d’avril semble être un bon indicateur pour les prochaines semaines. En effet, les précipitations ont été plutôt importantes au cours du mois.

À l’exception du sud de la France où la pluviométrie reste particulièrement basse. Ce qui est un mauvais signe, notamment pour les Pyrénées-Orientales où plusieurs communes ont d’ores et déjà été placées en alerte sècheresse, et où il faut se préparer à une pénurie d’eau.