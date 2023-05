«Supprimons les références aux fêtes religieuses de notre calendrier républicain», Eric Piolle fait polémique

Habitué des polémiques, le maire de Grenoble, Eric Piolle, signe le début d’un nouveau feuilleton en déclarant sur son compte Twitter être en faveur de la suppression des «références aux fêtes religieuses de notre calendrier républicain». Une déclaration qui fait réagir particulièrement à droite.

Noël, Pâques, l’Ascension … Eric Piolle veut les faire sortir du calendrier des Français. Le maire EELV de Grenoble souhaiterait faire disparaître les fêtes religieuses du calendrier au profit de dates qui «marquent notre attachement commun à la République». Une prise de position qui, une nouvelle fois, fait réagir.

Un souhait de l’élu écologiste qui intervient après que Gérald Darmanin a reconnu avoir réclamé à certaines académies une «évaluation du taux d'absentéisme constaté à l'occasion de l'Aïd al-Fitr». Le ministère continue cependant à nier toutes volonté de «fichage».

Un tweet qui passe mal à droite

La déclaration d’Eric Piolle n’a pas reçu un accueil chaleureux d’une partie de la droite qui estime que l’élu fait une fois de plus un pas vers la mouvance wokiste. C’est notamment le cas de la députée Rassemblement national, Hélène Laporte, qui interroge l’élu écologiste.

«Avez-vous brigué un mandat dans un pays que vous n’aimez pas? Stop à cette complaisance envers des propos de ce type, personne n’oblige Eric Piolle à rester en France.»

Du côté de Reconquête, c’est la déléguée adjointe du parti d’Eric Zemmour, Marine Chiaberto, qui dénonce une attaque «aux racines chrétiennes millénaires de notre pays !» L’ancienne candidate aux législatives estime que «ce wokiste souhaite tout effacer, faire fi de notre Histoire et de notre identité. Il est grand temps de déconstruire les déconstructeurs !»

@Ericpiolle défraie une nouvelle fois la chronique en s'attaquant aux racines chrétiennes millénaires de notre pays !





Ce wokiste souhaite tout effacer, faire fi de notre Histoire et de notre identité.





Jean Messiha, président du cercle de réflexion Vivre Français, décrypte de façon ironique cette déclaration d'Eric Piolle.

«Supprimons la France et les Français.Transformons notre pays en exoplanète vierge et prête à être colonisée par toutes les identités. Effaçons tout ce que nous sommes et d’où nous venons et recommençons tout depuis une année zéro EELV.»

Eric Piolle a-t-il changé de vision de la Laïcité ?

Mais la déclaration du maire de Grenoble ne fait pas réagir que les politiques. Sur Twitter, un internaute se demande ce qui s'est passé depuis le 31 août 2015, rappelant ainsi l'interview donnée par Eric Piolle à l'hebdomadaire La Vie.

31 août 2015 — Eric Piolle : « L'Evangile est un moteur spirituel dans mon action politique. »





Dans cet entretien, le maire écologiste évoquait ses liens avec la religion. «Je ne suis pas croyant, mais je suis un compagnon de route de l’Église catholique (...) Je suis animé par des valeurs humanistes et une recherche spirituelle, dans laquelle l’Evangile occupe une place importante», expliquait-il.

Il rappelait alors avoir confié, plus tôt dans l'année 2015, à la revue jésuite Études que «l’Evangile était un moteur spirituel dans mon action politique».

En 2022, Eric Piolle souhaitait autoriser le port du Burkini dans les piscines publiques de sa ville.

Ainsi, cette volonté de rendre totalement laïque et républicain le calendrier français interroge sur le changement de visions de l'élu, sur l'application du principe de laïcité en France.