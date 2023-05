Isère : 1.500 personnes rassemblées à une rave-party non déclarée, les autorités en alerte

La nombre de personnes rassemblées à la rave-party non déclarée près de la commune de Roybon (Isère) a triplé entre vendredi et dimanche, pour atteindre les 1.500 participants, a indiqué la préfecture du département, mettant les autorités en alerte.

Une fête illégale très surveillée. Le rassemblement festif près de la commune de Roybon, en Isère, avait débuté dans la nuit de vendredi à samedi vers 2H00 «sur un terrain privé, un champ agricole semé», a précisé la préfecture, ajoutant que les participants étaient passés de 450 vendredi à 1.500 dimanche matin.

Les gendarmes de l’Isère et de la Drôme, département limitrophe, sont déployés sur les axes routiers qui desservent la zone depuis samedi matin. Depuis le début de l’évènement, 300 véhicules ont été contrôlés et 43 amendes forfaitaires ont été délivrées pour usage de stupéfiants.

Selon la presse locale, ce rassemblement se déroule près du bois des Avenières, à proximité de l'ancienne ZAD (zone à défendre), occupée entre 2014 et 2020 par des opposants au projet de Center Parcs porté par le groupe Pierre et vacances, finalement abandonné à l'été 2020.

Le propriétaire du champ, dont la récolte a été «dévastée», a porté plainte auprès de la gendarmerie, a encore indiqué la préfecture.

Une rave-party non déclarée s’est installée cette nuit à #Roybon.@prefet38 a activé une cellule de crise sur place avec @sdis38 et @Gendarmerie_038. Des contrôles actifs sont menés sur les axes routiers alentours et en entrée et sortie de site.



— Préfet de l'Isère (@Prefet38) May 27, 2023