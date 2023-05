Prisons : nouveau record de détenus en France, avec 73.162 personnes incarcérées

Le nombre de détenus a atteint un nouveau record historique au 1er mai, avec 73.162 personnes incarcérées dans les prisons françaises, selon les données officielles du ministère de la Justice.

Un nouveau record. Avec 73.162 détenus, la population carcérale a atteint un niveau jamais vu au 1er mai dernier, selon les données officielles du ministère de la Justice communiquées ce mardi 30 mai. La barre des 73.000 détenus avait été franchie le 1er avril. C'est le quatrième mois consécutif que le nombre de personnes incarcérées est en hausse.

Avec 60.867 places opérationnelles dans les établissements pénitentiaires, la densité carcérale globale s'établit désormais à 120,2%, contre 117% il y a un an et 108% au 1er mai 2021.

Le taux d'occupation est de 142,9% dans les maisons d'arrêt, où sont incarcérés les détenus en attente de jugement, et donc présumés innocents, et ceux condamnés à de courtes peines. Il atteint ou dépasse même les 200% dans six établissements : 250,9% à Majicavo (Mayotte), 225,4% à Bordeaux-Gradignan, 214,9% à Tulle, 213,5% à Nîmes, 209,2% à Foix, 208,2% à Perpignan.

Plus de 15.500 détenus sont actuellement en surnombre par rapport aux places disponibles dans les prisons françaises.

Parmi les personnes incarcérées, 19.852 sont des prévenus, dans l'attente de leur jugement, et 2.241 détenus sont contraints de dormir sur un matelas posé à même le sol.

Pour lutter contre ce mal endémique, le gouvernement souhaite la construction de 15.000 nouvelles places de prison d'ici à quatre ans.