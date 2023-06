«Même pour un match de foot d’avant-dernière division en moins de 14 ans, on fait appel à la police et 3 arbitres officiels», s'alarme cet ex-arbitre

«Même pour un match de foot d’avant-dernière division en moins de 14 ans, on fait appel à la police et 3 arbitres officiels», s'est alarmé ce jeudi sur CNEWS Abdel Boudjedir, ex-président de la commission des arbitres du district de Paris.

Le fil de la confiance est-il rompu entre arbitres et joueurs amateurs ? Oui, si l'on en croit Abdel Boudjedir, ex-président de la commission des arbitres du district de Paris, qui a témoigné ce jeudi sur CNEWS, de la flambée de violences à laquelle font face les hommes en noir.

«Même pour un match de foot d’avant-dernière division en moins de 14 ans, on fait appel à la police et 3 arbitres officiels», s'est-il alarmé. «C'était un derby du 14e arrondissement de Paris et cela pouvait partir à tout moment».

Très grièvement blessé par un joueur du FC Metz lors d'une bagarre après un match d'un tournoi international de jeunes à Francfort, un adolescent berlinois de 15 ans est mort, a annoncé mercredi la police allemande.

Le garçon de 16 ans suspecté d'avoir porté les coups mortels se trouve toujours en détention provisoire.