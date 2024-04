«Il faut suspendre les allocations familiales aux parents de mineurs récidivistes», réaffirme Jordan Bardella

«Il faut suspendre les allocations familiales aux parents de mineurs récidivistes», a réaffirmé ce jeudi Jordan Bardella, tête de liste du RN aux élections européennes.

C'est une volonté exprimée par le RN depuis plusieurs années. Invité de France 2 ce matin, Jordan Bardella, tête de liste du parti aux européennes, a de nouveau affiché son souhait de «suspendre les allocations familiales aux parents de mineurs récidivistes» face à la montée de violences qui touche les adolescents.

«Le retour d'autorité du gouvernement consiste à des stages de citoyenneté pour les mineurs délinquants. Je prône la fermeté. Il faut responsabiliser les parents. Face à l'insécurité et l'ensauvagement, je prône une seule attitude : la fermeté», a-t-il dit ajoutant vouloir instaurer des couvre-feux pour les plus jeunes dans les communes les plus touchées par la délinquance.

Ce mercredi, un troisième mineur, âgé de 15 ans, a été mis en examen pour «meurtre avec guet-apens» dans le cadre de l'enquête sur la mort de Philippe Coopman, décédé des suites de coups à la tête à Grande-Synthe (Nord).

Le RN caracole en tête des intentions de vote pour les prochaines élections européennes. Selon un sondage OpinionWay pour CNEWS, dévoilé vendredi 19 avril, 29% des Français songent à voter en faveur de la liste du Rassemblement national.