Dette : l'agence de notation S&P maintient la note de la France à «AA»

L'agence de notation S&P Global (Standard & Poor's) a annoncé ce vendredi maintenir la note de la France à «AA», citant les réductions prévues par le gouvernement des déficits et la réforme des retraites.

«Un signal positif» pour le gouvernement. Un mois après l'abaissement de la note de la France par Fitch, l'agence de notation S&P Global, plus influente, a finalement maintenu sa note, à «AA».

«Cela est principalement dû à la révision de la stratégie de consolidation budgétaire du gouvernement», écrit l'agence de notation, en citant comme faits positifs, outre la réforme des retraites, la fin programmée des aides énergétiques à la faveur de la baisse des prix des hydrocarbures.

La note AA figure parmi les plus hautes catégories de notation, signifiant une forte capacité à pouvoir rembourser ses dettes. En Europe, l'Allemagne et les Pays-Bas sont parmi les pays les mieux notés, avec le niveau «AAA», que la France a perdu en 2012.

«Je prends acte de la décision de l'agence Standard & Poor's de laisser inchangée la notation de la dette française», a réagi le ministre français de l'Economie, Bruno Le Maire, auprès de l'hebdomadaire français Journal du dimanche. «C'est un signal positif. Notre stratégie en matière de finances publiques est claire. Elle est ambitieuse. Et elle est crédible.»

Il a d'ailleurs déclaré qu'il annoncerait le 19 juin les premiers milliards d'euros d'économies pour le budget 2024. Il avait d'ores et déjà annoncé la fin des subventions du gaz (bouclier tarifaire), dont les cours ont chuté, à la fin de l'année.

Perspective «négative»

L'agence de notation, une des trois principales avec Fitch et Moody's, a cependant maintenu sa perspective «négative», laissant planer le spectre d'une future baisse en cas de dérapage. S&P prévient des «risques» relatifs à l'exécution des objectifs budgétaires gouvernementaux : «ils incluent l'absence de majorité absolue au Parlement français depuis la mi-2022, qui pourrait compliquer la mise en oeuvre des politiques, ainsi que des incertitudes au sein des économies mondiales et européennes, et des conditions de financement plus tendues».

A l'avenir, l'agence souligne que «la fragmentation politique ajoute de l'incertitude sur la capacité du gouvernement à mettre en place des politiques favorables à la croissance économique et au rééquilibrage budgétaire».