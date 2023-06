Harcèlement scolaire : Pap Ndiaye reçoit la famille de Lindsay, la collégienne qui s'est suicidée

Le ministre de l'Education nationale Pap Ndiaye recevra, ce lundi 5 juin, la famille de Lindsay, la collégienne de Vendin-le-Vieil (Pas-de-Calais) qui s'est donné la mort le 12 mai.

Victime de harcèlement, Lindsay, une collégienne de 13 ans, s'est suicidée le 12 mai dernier à Vendin-le-Vieil dans le Pas-de-Calais. Depuis, sa famille n'a de cesse de dénoncer la responsabilité des autorités et des réseaux sociaux, portant l'affaire sur la place publique. «Si chacun avait fait son travail pour protéger Lindsay, elle serait vivante», clame la famille de l'adolescente.

Enquête administrative

Le ministre de l'Education Pap Ndiaye, qui a reconnu dans cette affaire un «échec collectif», va recevoir les parents de la collégienne, ce lundi à 16h, au ministère, en présence de leur avocat, Pierre Debuisson. Le ministre, qui a lancé une enquête administrative, a déclaré la semaine dernière comprendre que la famille de Lindsay porte plainte contre le directeur du collège et le rectorat.

La «famille a besoin de réponses, il faut qu'on lui donne», a déclaré jeudi le porte-parole du gouvernement, Olivier Véran, en déplacement dans le Pas-de-Calais. Il a insisté sur «les responsabilités parentales» dans la lutte contre le harcèlement.

Dispositif de prevention du harcelement scolaire

Trois plaintes ont été déposées contre la direction du collège, l'académie de Lille et les policiers en charge de l'enquête pour «non assistance à personne en péril», a détaillé Maître Pierre Dubuisson, lors d'une conférence à Vendin-le-Vieil. Le rectorat de Lille avait annoncé la semaine dernière l'ouverture d'une enquête administrative, concédant que les services scolaires auraient pu «aller plus loin dans le suivi» de la jeune fille.

Un dispositif de prévention du harcèlement scolaire, le programme pHARe, expérimenté depuis 2019 dans les écoles élémentaires et les collèges de six académies, doit achever cette année sa généralisation. D'autres mesures existent, comme les numéros d'aide d'urgence 3020 (pour familles et victimes), et 3018 (cyberharcèlement).