«Je reçois menaces et insultes jour et nuit», témoigne Maelys, victime de harcèlement scolaire

Les cas de harcèlement ne cessent d’augmenter dans le milieu scolaire, ainsi que le nombre de victimes. Maelys, lycéenne de 16 ans, en fait partie. Elle témoigne.

Des images insoutenables. Dans une vidéo qui a fait le tour des réseaux sociaux, la jeune Maelys est aperçue en train d’être frappée. Des violences qu’elle subit au quotidien, voici son témoignage.

Quelques jours après le suicide de Lindsay, victime de harcèlement scolaire, d’autres victimes essayent de prendre la parole pour se sortir de cette situation.

Maelys a 16 ans, avant d’être déscolarisée, elle était au lycée et était malmenée par deux camarades depuis son année de cinquième au collège. Récemment, une vidéo datant d'août dernier dans laquelle elle est violentée, a choqué les internautes.

Et pour cause, la jeune fille est à terre et subi les coups plus violents les uns que les autres de la part d’une de ses harceleuses.

La lycéenne s’en sort avec quelques hématomes et le crâne légèrement ouvert. Mais psychologiquement, les conséquences sont plus graves : «Au début, c’était beaucoup de tentatives de suicide, je me mutilais et je m’enfermais dans ma chambre».

Harcelée jusque chez elle

Cet harcèlement, Maelys le vit même en dehors des cours : «Que ce soit en journée ou la nuit, je reçois des messages alors que je suis dans mon coin».

«Elle fait des vidéos TikTok en disant qu’elle va me renvoyer à l’hôpital» ajoute-t-elle à propos de l’une de ses harceleuses.

Ces dernières sont même allées jusqu’à briser une fenêtre du domicile de Maelys.

La mère de la jeune fille témoigne : «Je veux juste qu’on laisse ma fille tranquille. On a peur de ses actes».

Maelys est suivie par des psychologues. Elle a également porté plainte contre ses agresseuses il y a quelques mois. L’affaire est toujours en cours.