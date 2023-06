Immigration : que dit l’accord franco-algérien de 1968 dénoncé par plusieurs personnalités politiques ?

Six ans après la signature de son indépendance, l’Algérie a passé un accord avec la France, en 1968, qui organise la circulation, l'emploi et le séjour en France de ses ressortissants et de leur famille, selon des règles dérogatoires au droit commun. 55 ans après, plusieurs personnalités politiques estiment qu’il faut renégocier cet accord.

«Il est temps de remettre en cause l’accord de 1968 avec l’Algérie», a estimé Edouard Philippe ce mardi 6 juin dans l’Express. Alors qu’un projet de loi immigration devrait voir le jour avant l’été, plusieurs personnalités politiques ont annoncé leur volonté de renégocier ou de se désengager de l’accord conclu en 1968 avec l’Algérie pour la gestion de ses ressortissants.

«Les raisons qui ont conduit à la négociation et à l’adoption de cet accord et la situation actuelle me laissent à penser qu’il est temps de revenir en arrière», a avancé l’ancien Premier ministre. «Le maintien aujourd’hui d’un tel dispositif avec un pays avec lequel nous entretenons des relations compliquées ne me paraît plus justifié», a-t-il précisé.

Droit d'entrée et de séjour facilités

Dans le détail, cet accord franco-algérien détermine le droit applicable à l’entrée et au séjour des ressortissants algériens, avec des spécificités qui sont beaucoup plus favorables que le droit commun, et dont aucun autre ressortissant d’aucun autre Etat ne peut bénéficier.

Plus concrètement, l’accord définit les conditions dans lesquelles les ressortissants algériens peuvent être admis à séjourner en France et à y exercer une activité professionnelle, ainsi que les règles concernant la nature des titres de séjour qui peuvent leur être délivrés et leur durée de validité. Le texte définit également les conditions dans lesquelles les conjoints et les enfants mineurs des ressortissants algériens peuvent s'établir en France.

Ainsi, les Algériens bénéficient de conditions d’entrées régulières sur le territoire et non de visa de long séjour, ils peuvent également accéder plus facilement à la délivrance d’un titre de séjour valable pendant 10 ans. Par ailleurs, le conjoint algérien d'un Français se voit délivrer un certificat de résidence de 10 ans après un an de mariage et le parent d'un enfant français l'obtient à l’échéance d'un premier certificat de résidence d'un an.

Enfin, les membres d'une famille admis au séjour en France au titre du regroupement familial reçoivent un titre de séjour de même durée que la personne qu'ils rejoignent. Les ressortissants algériens peuvent solliciter un certificat de résidence de 10 ans après 3 ans de séjour, contre 5 ans dans le cadre du droit commun, sous condition de ressources suffisantes.

Première population immigrée en France

Les immigrés algériens sont des personnes nées en Algérie et qui résident sur le territoire français. Selon l'Institut national de la statistique et des études économiques (INSEE), en 2020, elles étaient 871.000. Selon l’observatoire de l’immigration, la France abriterait une diaspora algérienne d’environ 2,6 millions de personnes toutes générations confondues, ce qui en fait la nation la plus représentée parmi les populations immigrées dans le pays.

En 2010, le gouvernement de Nicolas Sarkozy avait entamé des négociations avec les autorités algériennes pour tenter de maîtriser l'immigration en provenance d'Algérie. Mais Alger avait refusé d'être aligné sur le droit commun et de perdre les privilèges obtenus dans l'accord de 1968. Pour obtenir gain de cause, le pays avait menacé de cesser sa coopération en matière de lutte contre le terrorisme en cas de recul sur ce point.

l'accord renégocié dans le projet de loi immigration ?

Cette position, remise sur la table par Edouard Philippe, est également partagée par plusieurs cadres de la droite et de l’extrême droite, à l’image d’Eric Ciotti, de Marine Le Pen ou encore de Marion Maréchal. Toutefois, cette proposition soulève des difficultés d’ordre juridique, mais surtout d’ordre diplomatique, l’Algérie ayant toujours refusé catégoriquement de revenir sur cet accord.

Le débat à venir sur le projet de loi immigration offre donc aux parlementaires une nouvelle occasion de dénoncer ces avantages et d’exiger l’abrogation de l’accord de 1968, d’autant plus dans le contexte du blocage par le régime d’Alger de la délivrance des laissez-passer consulaires, nécessaires à l’éloignement des immigrés clandestins.