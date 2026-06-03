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Coupe du monde 2026 : les sélections du groupe J avec l'Argentine, l'Algérie, l'Autriche et la Jordanie

Lionel Messi et l'Argentine vont tenter de conserver leur titre. [Zuma / Icon Sport]
Par CNEWS
Publié le - Mis à jour le

Le groupe J de la Coupe du monde 2026 est composé de l'Argentine, championne en titre, de l'Algérie, de l'Autriche et de la Jordanie.

Groupe J

Argentine 🇦🇷

PosteJoueurClub
GardienJuan MussoAtlético Madrid (Espagne)
GardienGeronimo RulliMarseille (France)
GardienEmiliano MartinezAston Villa (Angleterre)
DéfenseurLeonardo BalerdiMarseille (France)
DéfenseurNicolas TagliaficoLyon (France)
DéfenseurGonzalo MontielRiver Plate (Argentine)
DéfenseurLisandro MartinezManchester United (Angleterre)
DéfenseurCristian RomeroTottenham (Angleterre)
DéfenseurNicolas OtamendiBenfica (Portugal)
DéfenseurFacundo MedinaMarseille (France)
DéfenseurNahuel MolinaAtlético Madrid (Espagne)
MilieuAlexis Mac AllisterLiverpool (Angleterre)
MilieuRodrigo De PaulInter Miami (États-Unis)
MilieuEnzo FernandezChelsea (Angleterre)
MilieuLeandro ParedesBoca Juniors (Argentine)
MilieuExequiel PalaciosBayer Leverkusen (Allemagne)
MilieuGiovani Lo CelsoBetis Séville (Espagne)
MilieuValentin BarcoStrasbourg (France)
AttaquantLionel MessiInter Miami (États-Unis)
AttaquantJulian AlvarezAtlético Madrid (Espagne)
AttaquantLautaro MartinezInter Milan (Italie)
AttaquantThiago AlmadaAtlético Madrid (Espagne)
AttaquantNico PazCôme (Italie)
AttaquantNicolas GonzalezAtlético Madrid (Espagne)
AttaquantGiuliano SimeoneAtlético Madrid (Espagne)
AttaquantJosé Manuel LopezPalmeiras (Brésil)

Algérie 🇩🇿

PosteJoueurClub
GardienOussama BenbotUSM Alger (Algérie)
GardienMelvin MastilNyon (Suisse)
GardienAbdelatif RamdaneCS Constantine (Algérie)
GardienLuca ZidaneGrenade (Espagne)
DéfenseurAchref AbadaUSM Alger (Algérie)
DéfenseurRayan Aït-NouriManchester City (Angleterre)
DéfenseurZinedine BelaïdJS Kabylie (Algérie)
DéfenseurRafik BelghaliHellas Vérone (Italie)
DéfenseurRamy BensebainiBorussia Dortmund (Allemagne)
DéfenseurSamir CherguiParis FC (France)
DéfenseurJaouen HadjamYoung Boys de Berne (Suisse)
DéfenseurAïssa MandiLille (France)
DéfenseurMohamed Amine TougaiEspérance Tunis (Tunisie)
MilieuHoussem AouarAl-Ittihad (Arabie saoudite)
MilieuNabil BentalebLille (France)
MilieuHicham BoudaouiNice (France)
MilieuFarès ChaïbiFrancfort (Allemagne)
MilieuIbarhaim MazaBayer Leverkusen (Allemagne)
MilieuYacine TitraouiCharleroi (Belgique)
MilieuRamiz ZerroukiTwente (Pays-Bas)
AttaquantMohamed AmouraWolfsburg (Allemagne)
AttaquantNadhir BenboualiGyőr (Hongrie)
AttaquantAdil BoulbinaAl-Duhail (Qatar)
AttaquantFarès GhedjemisFrosinone (Italie)
AttaquantAmine GouiriMarseille (France)
AttaquantAnis Hadj MoussaFeyenoord (Pays-Bas)
AttaquantRiyad MahrezAl-Ahli (Arabie saoudite)

Autriche 🇦🇹

PosteJoueurClub
GardienAlexander SchlagerRB Salzbourg (Autriche)
GardienFlorian WiegeleViktoria Plzen (République tchèque)
GardienPatrick PentzBrondby (Suède)
DéfenseurDavid AffenbrugerElche (Espagne)
DéfenseurKevin DansoTottenham (Angleterre)
DéfenseurStefan PoschEintracht Francfort (Allemagne)
DéfenseurDavid AlabaReal Madrid (Espagne)
DéfenseurPhilipp LienhartFribourg (Allemagne)
DéfenseurPhilipp MweneMayence (Allemagne)
DéfenseurMarco FriedlWerder Brême (Allemagne)
DéfenseurMichael SvobodaVenise (Italie)
MilieuXaver SchlagerRB Leipzig (Allemagne)
MilieuNicolas SeiwaldRB Leipzig (Allemagne)
MilieuMarcel SabitzerBorussia Dortmund (Allemagne)
MilieuFlorian GrillitschBraga (Portugal)
MilieuCarney ChukwuemekaBorussia Dortmund (Allemagne)
MilieuRomano SchmidWerder Brême (Allemagne)
MilieuChristoph BaumgartnerRB Leipzig (Allemagne)
MilieuKonrad LeimerBayern Munich (Allemagne)
MilieuPatrick WiemmerWolfsburg (Allemagne)
MilieuPaul WannerPSV Eindhoven (Pays-Bas)
MilieuAlessandro SchöpfWolfsberger (Autriche)
AttaquantMarko ArnautovicEtoile Rouge de Belgrade (Serbie)
AttaquantMichael GregoritschAugsbourg (Allemagne)
AttaquantSasa KalajdzicLask (Autriche)
AttaquantAlexander PrassHoffenheim (Allemagne)

Jordanie 🇯🇴

PosteJoueurClub
GardienYazid Abu LaylaAl-Hussein (Jordanie)
GardienAbdullah Al-FakhouriAl-Wehdat (Jordanie)
GardienNour Bani AttiaAl-Faisaly (Arabie saoudite)
DéfenseurMohamed Abu Al-NadiSelangor (Malaisie)
DéfenseurHussam Abu DahabAl-Faisaly (Arabie saoudite)
DéfenseurMohamed Abu HashishAl-Karma (Irak)
DéfenseurMuhannad Abu TahaAl-Quwa Al-Jawiya (Irak)
DéfenseurYazan Al-ArabFC Seoul (Corée du Sud)
DéfenseurSaad Al-RousanAl-Hussein (Jordanie)
DéfenseurAnas BadawiAl-Faisaly (Arabie saoudite)
DéfenseurAbdallah NasibAl-Zawraa (Irak)
DéfenseurIhsan HaddadAl-Hussein (Jordanie)
DéfenseurSalim ObaidAl-Hussein (Jordanie)
DéfenseurMohammad Abu TahaAl-Quwa Al-Jawiya (Irak)
MilieuMohamed Al-DaoudAl-Wehdat (Jordanie)
MilieuNizar Al-RashdanQatar SC (Qatar)
MilieuNour Al-RawabdehSelangor (Malaisie)
MilieuRajaei AyedAl-Hussein (Jordanie)
MilieuAmer JamousAl-Zawraa (Irak)
MilieuIbrahim SaadehAl-Karma (Irak)
AttaquantMahmoud Al-MardiAl-Hussein (Jordanie)
AttaquantMohamed Abu ZraiqRaja Casablanca (Maroc)
AttaquantMousa Al-TamariRennes (France)
AttaquantAli AzayzehAl-Shabab (Arabie saoudite)
AttaquantOudah Al-FakhouriPyramids (Égypte)
AttaquantAli OlwanAl-Sailiya (Qatar)
AttaquantIbrahim SabraLokomotiva Zagreb (Croatie)
Coupe du monde 2026FootballAlgérieArgentine

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