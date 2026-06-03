Coupe du monde 2026 : les sélections du groupe J avec l'Argentine, l'Algérie, l'Autriche et la Jordanie

Le groupe J de la Coupe du monde 2026 est composé de l'Argentine, championne en titre, de l'Algérie, de l'Autriche et de la Jordanie.
Groupe J
Argentine 🇦🇷
|Poste
|Joueur
|Club
|Gardien
|Juan Musso
|Atlético Madrid (Espagne)
|Gardien
|Geronimo Rulli
|Marseille (France)
|Gardien
|Emiliano Martinez
|Aston Villa (Angleterre)
|Défenseur
|Leonardo Balerdi
|Marseille (France)
|Défenseur
|Nicolas Tagliafico
|Lyon (France)
|Défenseur
|Gonzalo Montiel
|River Plate (Argentine)
|Défenseur
|Lisandro Martinez
|Manchester United (Angleterre)
|Défenseur
|Cristian Romero
|Tottenham (Angleterre)
|Défenseur
|Nicolas Otamendi
|Benfica (Portugal)
|Défenseur
|Facundo Medina
|Marseille (France)
|Défenseur
|Nahuel Molina
|Atlético Madrid (Espagne)
|Milieu
|Alexis Mac Allister
|Liverpool (Angleterre)
|Milieu
|Rodrigo De Paul
|Inter Miami (États-Unis)
|Milieu
|Enzo Fernandez
|Chelsea (Angleterre)
|Milieu
|Leandro Paredes
|Boca Juniors (Argentine)
|Milieu
|Exequiel Palacios
|Bayer Leverkusen (Allemagne)
|Milieu
|Giovani Lo Celso
|Betis Séville (Espagne)
|Milieu
|Valentin Barco
|Strasbourg (France)
|Attaquant
|Lionel Messi
|Inter Miami (États-Unis)
|Attaquant
|Julian Alvarez
|Atlético Madrid (Espagne)
|Attaquant
|Lautaro Martinez
|Inter Milan (Italie)
|Attaquant
|Thiago Almada
|Atlético Madrid (Espagne)
|Attaquant
|Nico Paz
|Côme (Italie)
|Attaquant
|Nicolas Gonzalez
|Atlético Madrid (Espagne)
|Attaquant
|Giuliano Simeone
|Atlético Madrid (Espagne)
|Attaquant
|José Manuel Lopez
|Palmeiras (Brésil)
Algérie 🇩🇿
|Poste
|Joueur
|Club
|Gardien
|Oussama Benbot
|USM Alger (Algérie)
|Gardien
|Melvin Mastil
|Nyon (Suisse)
|Gardien
|Abdelatif Ramdane
|CS Constantine (Algérie)
|Gardien
|Luca Zidane
|Grenade (Espagne)
|Défenseur
|Achref Abada
|USM Alger (Algérie)
|Défenseur
|Rayan Aït-Nouri
|Manchester City (Angleterre)
|Défenseur
|Zinedine Belaïd
|JS Kabylie (Algérie)
|Défenseur
|Rafik Belghali
|Hellas Vérone (Italie)
|Défenseur
|Ramy Bensebaini
|Borussia Dortmund (Allemagne)
|Défenseur
|Samir Chergui
|Paris FC (France)
|Défenseur
|Jaouen Hadjam
|Young Boys de Berne (Suisse)
|Défenseur
|Aïssa Mandi
|Lille (France)
|Défenseur
|Mohamed Amine Tougai
|Espérance Tunis (Tunisie)
|Milieu
|Houssem Aouar
|Al-Ittihad (Arabie saoudite)
|Milieu
|Nabil Bentaleb
|Lille (France)
|Milieu
|Hicham Boudaoui
|Nice (France)
|Milieu
|Farès Chaïbi
|Francfort (Allemagne)
|Milieu
|Ibarhaim Maza
|Bayer Leverkusen (Allemagne)
|Milieu
|Yacine Titraoui
|Charleroi (Belgique)
|Milieu
|Ramiz Zerrouki
|Twente (Pays-Bas)
|Attaquant
|Mohamed Amoura
|Wolfsburg (Allemagne)
|Attaquant
|Nadhir Benbouali
|Győr (Hongrie)
|Attaquant
|Adil Boulbina
|Al-Duhail (Qatar)
|Attaquant
|Farès Ghedjemis
|Frosinone (Italie)
|Attaquant
|Amine Gouiri
|Marseille (France)
|Attaquant
|Anis Hadj Moussa
|Feyenoord (Pays-Bas)
|Attaquant
|Riyad Mahrez
|Al-Ahli (Arabie saoudite)
Autriche 🇦🇹
|Poste
|Joueur
|Club
|Gardien
|Alexander Schlager
|RB Salzbourg (Autriche)
|Gardien
|Florian Wiegele
|Viktoria Plzen (République tchèque)
|Gardien
|Patrick Pentz
|Brondby (Suède)
|Défenseur
|David Affenbruger
|Elche (Espagne)
|Défenseur
|Kevin Danso
|Tottenham (Angleterre)
|Défenseur
|Stefan Posch
|Eintracht Francfort (Allemagne)
|Défenseur
|David Alaba
|Real Madrid (Espagne)
|Défenseur
|Philipp Lienhart
|Fribourg (Allemagne)
|Défenseur
|Philipp Mwene
|Mayence (Allemagne)
|Défenseur
|Marco Friedl
|Werder Brême (Allemagne)
|Défenseur
|Michael Svoboda
|Venise (Italie)
|Milieu
|Xaver Schlager
|RB Leipzig (Allemagne)
|Milieu
|Nicolas Seiwald
|RB Leipzig (Allemagne)
|Milieu
|Marcel Sabitzer
|Borussia Dortmund (Allemagne)
|Milieu
|Florian Grillitsch
|Braga (Portugal)
|Milieu
|Carney Chukwuemeka
|Borussia Dortmund (Allemagne)
|Milieu
|Romano Schmid
|Werder Brême (Allemagne)
|Milieu
|Christoph Baumgartner
|RB Leipzig (Allemagne)
|Milieu
|Konrad Leimer
|Bayern Munich (Allemagne)
|Milieu
|Patrick Wiemmer
|Wolfsburg (Allemagne)
|Milieu
|Paul Wanner
|PSV Eindhoven (Pays-Bas)
|Milieu
|Alessandro Schöpf
|Wolfsberger (Autriche)
|Attaquant
|Marko Arnautovic
|Etoile Rouge de Belgrade (Serbie)
|Attaquant
|Michael Gregoritsch
|Augsbourg (Allemagne)
|Attaquant
|Sasa Kalajdzic
|Lask (Autriche)
|Attaquant
|Alexander Prass
|Hoffenheim (Allemagne)
Jordanie 🇯🇴
|Poste
|Joueur
|Club
|Gardien
|Yazid Abu Layla
|Al-Hussein (Jordanie)
|Gardien
|Abdullah Al-Fakhouri
|Al-Wehdat (Jordanie)
|Gardien
|Nour Bani Attia
|Al-Faisaly (Arabie saoudite)
|Défenseur
|Mohamed Abu Al-Nadi
|Selangor (Malaisie)
|Défenseur
|Hussam Abu Dahab
|Al-Faisaly (Arabie saoudite)
|Défenseur
|Mohamed Abu Hashish
|Al-Karma (Irak)
|Défenseur
|Muhannad Abu Taha
|Al-Quwa Al-Jawiya (Irak)
|Défenseur
|Yazan Al-Arab
|FC Seoul (Corée du Sud)
|Défenseur
|Saad Al-Rousan
|Al-Hussein (Jordanie)
|Défenseur
|Anas Badawi
|Al-Faisaly (Arabie saoudite)
|Défenseur
|Abdallah Nasib
|Al-Zawraa (Irak)
|Défenseur
|Ihsan Haddad
|Al-Hussein (Jordanie)
|Défenseur
|Salim Obaid
|Al-Hussein (Jordanie)
|Défenseur
|Mohammad Abu Taha
|Al-Quwa Al-Jawiya (Irak)
|Milieu
|Mohamed Al-Daoud
|Al-Wehdat (Jordanie)
|Milieu
|Nizar Al-Rashdan
|Qatar SC (Qatar)
|Milieu
|Nour Al-Rawabdeh
|Selangor (Malaisie)
|Milieu
|Rajaei Ayed
|Al-Hussein (Jordanie)
|Milieu
|Amer Jamous
|Al-Zawraa (Irak)
|Milieu
|Ibrahim Saadeh
|Al-Karma (Irak)
|Attaquant
|Mahmoud Al-Mardi
|Al-Hussein (Jordanie)
|Attaquant
|Mohamed Abu Zraiq
|Raja Casablanca (Maroc)
|Attaquant
|Mousa Al-Tamari
|Rennes (France)
|Attaquant
|Ali Azayzeh
|Al-Shabab (Arabie saoudite)
|Attaquant
|Oudah Al-Fakhouri
|Pyramids (Égypte)
|Attaquant
|Ali Olwan
|Al-Sailiya (Qatar)
|Attaquant
|Ibrahim Sabra
|Lokomotiva Zagreb (Croatie)