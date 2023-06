De nombreuses méduses repérées sur le littoral atlantique

Ces derniers jours, des méduses ont envahi le littoral atlantique, un phénomène plutôt rare à cette période de l'année.

Prudence si vous vous promenez sur les plages de l'ouest de la France, et particulièrement sur celles de Vendée et de Loire-Atlantique, car ces dernières sont depuis quelques jours infestées par des milliers de méduses.

A Pornichet (Loire-Atlantique), la plage de Sainte-Marguerite est particulièrement touchée par ce phénomène. «Jamais on a vu des méduses au mois de juin, on est plus habitué à les voir arriver en juillet/août, lorsqu'il fait déjà un peu plus chaud. Pour moi c'est le resultat de nos actions sur la planète», a déclaré Catherine, une habituée des lieux.

Trois espèces sont observables, mais l'une d'entre elles est particulièrement présente. Il s'agit de la chrysaora hysoscella, ou «méduse boussole», particulièrement urticante en cas de contact avec la peau.

Selon Thomas Tranain, spécialiste des méduses à l'Océarium du Croisic, il existe une explication scientifique à cette arrivée précoce. «La température de l'eau est très élevée, près de 19°C, ce qui permet un développement planctonique (microalgues), dont les animaux se nourissent. Ils grossissent et sont présents sur nos côtes».

Les données récoltées ne permettent pas d'affirmer que ce phénomène est intimement lié au réchauffement climatique. Cependant, les méduses apprécient particulièrement les courants chauds, ces arrivées plus précoces pourraient donc devenir récurrentes à l'avenir.

En cas de piqûre, rincez la brûlure à l'eau de mer, surtout pas à l'eau douce car cela libère le venin et augmente la douleur. Ensuite, pour retirer les filaments urticants restés collés sur la peau, sans les toucher, le plus simple est d'appliquer un peu de sable humide et de gratter doucement avec par exemple une carte format carte bancaire.

En général les piqûres sont bénignes mais évidemment en cas de gonflement anormal, il ne faut pas hésiter à consulter un médecin.