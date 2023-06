Attaque au couteau à Annecy : plusieurs blessés, dont des enfants en bas âge, le suspect interpellé

Ce jeudi matin, au moins six personnes, principalement des enfants en bas âge, ont été agressées à l'arme blanche par un individu à Annecy (Haute-Savoie). Ce dernier a été interpellé.

Un geste inhumain, dont les motivations ne sont pas encore connues. Au moins six personnes, dont quatre enfants en bas âge, ont été poignardées, ce jeudi 8 juin au matin, à Annecy (Haute-Savoie), par un individu qui a ensuite été interpellé.

Parmi ces six personnes, deux enfants et un adulte ont vu leur pronostic vital engagé, selon un nouveau bilan communiqué à l'AFP par une source proche du dossier à la mi-journée et confirmé également par CNEWS. La préfecture de Haute-Savoie a précisé que «toutes les personnes ont été prises en charge en établissement hospitalier».

Suite aux événements qui se sont produits ce matin à #Annecy, vous trouverez ci-dessous le communiqué de presse pic.twitter.com/OjHseE3UNb — Préfet de la Haute-Savoie (@Prefet74) June 8, 2023

Un garçon de deux ans, en urgence absolue, et sa grande soeur à peine plus âgés ont été blessés et évacués au centre hospitalier Annecy Genevois. Un homme de 70 ans, qui était assis sur un banc, blessé au couteau au niveau du cou, mais aussi par balle a également été transféré au centre hospitalier Annecy Genevois, selon une source interne à la gendarmerie. Une petite fille de 3 ans, de nationalité anglaise, victime d'un coup de couteau a été transportée au centre hospitalier de Grenoble, tandis qu'un garçon âgé de 22 mois, de nationalité allemande, a lui été pris en charge au centre hospitalier de Genève, en Suisse.

Le suspect venu en France depuis la Suède

Le suspect de cette attaque serait un demandeur d'asile d'origine syrienne, né en 1991 et entré régulièrement sur le sol français en 2022, selon les informations de CNEWS. Actuellement en garde à vue, le trentenaire qui avait obtenu le statut de réfugié en Suède, avait en sa possession une carte d'identité syrienne, et serait inconnu des renseignements.

Le 4 juin dernier, Abdalmasih H., avait vu sa demande du statut de réfugié en France être jugée irrecevable par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (Ofpra) puisqu'il possédait déjà ce statut en Suède. Il avait d'ailleurs fondé une famille dans ce pays, puisqu'il s'était marié avec une femme suédoise, avec laquelle il avait eu un enfant, selon une source policière à CNEWS.

Elisabeth Borne et Gérald Darmanin sur place

Plusieurs personnes dont des enfants ont été blessés par un individu armé d’un couteau dans un square à Annecy. L’individu a été interpellé grâce à l’intervention très rapide des forces de l’ordre. — Gérald DARMANIN (@GDarmanin) June 8, 2023

Le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin a confirmé l'interpellation du principal suspect, et a quitté le Luxembourg pour rejoindre Annecy.

La Première ministre Elisabeth Borne a aussi rapidement réagi, et annoncé qu'elle se rendait immédiatement sur place. Les députés ont respecté une minute de silence à l'Assemblée nationale.

Le maire d'Annecy François Astorg a dénoncé «cette effroyable attaque» et envoyé «toutes ses pensées aux victimes et aux familles», sur Twitter. Une conférence de presse du préfet et du maire est prévue à 12h30, selon une source proche du dossier à CNEWS.