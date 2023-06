Attaque au couteau à Annecy : Emmanuel Macron évoque une agression «d’une lâcheté absolue»

Après l'attaque au couteau qui a fait au moins cinq blessés, dont quatre enfants, ce jeudi 8 juin à Annecy, le président de la République a réagi sur Twitter et a fait part de son émotion.

Une agression abominable qui a eu lieu ce jeudi matin à Annecy (Haute-Savoie). Cinq personnes, dont quatre enfants en bas âge, ont été agressés au couteau par un individu dans un parc, sur les bords du lac d'Annecy. L'individu a été interpellé, par la suite, par les forces de l'ordre.

Une agression qui a suscité une grande émotion au sein de la classe politique. Une minute de silence a été observée par l'Assemblée nationale.

Le président de la République, Emmanuel Macron, n'a pas tardé à réagir, sur les réseaux sociaux, dénonçant une «attaque d'une lâcheté absolue».

Attaque d’une lâcheté absolue ce matin dans un parc à Annecy. Des enfants et un adulte sont entre la vie et la mort. La Nation est sous le choc. Nos pensées les accompagnent ainsi que leurs familles et les secours mobilisés.

— Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) June 8, 2023