Attaque au couteau à Annecy : la classe politique réagit après le drame

Après l’attaque au couteau survenue à Annecy (Haute-Savoie), ce jeudi 8 juin, et dont le principal suspect est un homme de nationalité syrienne réfugié en Suède, la classe politique a dénoncé «une barbarie» et «une attaque d’une lâcheté absolue».

Au moins deux adultes et quatre enfants ont été blessés, ce jeudi 8 juin, dans une attaque au couteau dans le secteur du Pâquier à Annecy (Haute-Savoie). Selon nos informations, il s’agirait d’un homme de nationalité syrienne et réfugié en Suède. Ce dernier a été interpellé par les forces de l’ordre, selon un communique du préfet de la Haute-Savoie.

Ce drame a provoqué une vive émotion au sein de la classe politique. Le président de la République, Emmanuel Macron, a été parmi les premiers à réagir. Il a dénoncé une «attaque d’une lâcheté absolue».

«Attaque d’une lâcheté absolue ce matin dans un parc à Annecy. Des enfants et un adulte sont entre la vie et la mort. La Nation est sous le choc. Nos pensées les accompagnent ainsi que leurs familles et les secours mobilisés», a écrit le chef de l’Etat au moment où sa Première ministre Elisabeth Borne doit se rendre sur place dans la journée.

Face à cette «attaque gravissime», une minute de silence a été observée au sein de l’hémicycle à la demande de Yaël Braun-Pivet, président de l’Assemblée nationale. A son tour, le président du Sénat, Gérard Larcher, a estimé que la République «est touchée en son cœur».

«L’horreur a pris tout son sens. Comment peut-on s’attaquer avec une telle cruauté à des enfants ? La République est touchée en son cœur. Toutes mes pensées vont aux victimes, à leur famille, à leurs proches», a tweeté Gérard Larcher.

«L'effroi nous saisit tous», a affirmé Aurore Bergé, présidente du groupe Renaissance à l’Assemblée nationale.

«Comment est-ce possible ? Attaquer des petits ! Les frapper avec un couteau ! Notre cœur est en miettes à devoir le vivre», a commenté de son côté Jean-Luc Mélenchon, tandis que le patron des députés socialistes Boris Vallaud a fait part de sa «colère».

La cheffe de file des députés du Rassemblement national, Marine Le Pen, a exprimé ses «pensés aux victimes et leurs proches». «C’est avec effroi et horreur que nous apprenons l’agression de jeunes enfants à Annecy par un individu armé d’un couteau», a-t-elle écrit.

«Immense émotion et grande colère ! L’horreur absolue à Annecy, une attaque a fait 7 blessés dont 6 enfants. Tout mon soutien aux familles et aux victimes», a lancé le patron des Républicains Eric Ciotti.

Le président de la région Auvergne-Rhône-Alpes, où les faits se sont déroulés, Laurent Wauquiez (LR), a qualifié sur Twitter cette attaque de «sommet de l'abomination».

La présidente du Parlement européen, Roberta Metsola, s’est dit «choquée par l'attaque à l'arme blanche à Annecy qui a blessée plusieurs enfants».