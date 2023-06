«Nous étions proches d’un drame» : l’état alarmant de l’église Saint-Sulpice dénoncé après la chute d’un bloc de pierre

Un bloc de pierre d’une trentaine de centimètres est tombé, ce mardi 13 juin, du toit de l’église Saint-Sulpice, dans le 6e arrondissement de Paris. Un drame a été évité, mais le maire de l’arrondissement s'inquiète de l'état du bâtiment.

Un édifice à risque. Ce mardi, un bloc de pierre d’une trentaine de centimètres est tombé du toit de l’église Saint-Sulpice, dans le 6e arrondissement de Paris, et s’est écrasé au sol, du côté de la rue du même nom.

Aucun individu ne se retrouvait à cet endroit au moment de la chute, mais pour le maire de l’arrondissement, Jean-Pierre Lecocq, cet incident n'est pas surprenant au vu de la fragilité du bâtiment.

«Il faut être lucide, nous étions proches d’un drame. Cette chute est la preuve, s’il en fallait une, de l’état dégradé de l’église, notamment de la façade donnant sur la rue Saint-Sulpice», a dénoncé le maire du 6e arrondissement dans un communiqué.

«beaucoup d’autres travaux sont à réaliser»

Ce n’est pas la première fois que l’état de l’église cause problème. En 2008, après avoir été alerté, le maire de la Ville de Paris, Bertrand Delanoë, avait lancé la rénovation complète de la tour Nord. Onze ans plus tard, en 2019, un incendie provoqué par un déséquilibré avait entraîné une restauration de la Porte de la rue Palatine.

«Mais nous sommes en 2023 et encore beaucoup d’autres travaux sont à réaliser, d’autant plus que les filets de sécurité posés sur la façade et le toit sont eux-mêmes vieillissants», a ajouté Jean-Pierre Lecocq. L’édile indique que la situation continuera d’empirer avec le réchauffement climatique. Le patrimoine ancien pourrait être fortement impacté dans les prochaines années.