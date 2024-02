Permis de conduire : comment obtenir la version dématérialisée sur téléphone ?

Le ministère de l’Intérieur a annoncé la dématérialisation du permis de conduire dans le pays. Un dispositif mis en place dès ce mercredi 14 février.

Un smartphone suffira en cas de contrôle. Ce mercredi 14 février, les automobilistes n’auront plus besoin de transporter leur permis de conduire avec eux puisque sa version dématérialisée arrive en France d’après une annonce faite par le ministère de l'Intérieur au Parisien.

Après une expérimentation de plusieurs mois menée dans le Rhône, les Hauts-de-Seine et l’Eure-et-Loir, cette nouvelle version sera désormais accessible à grande échelle sur smartphone à la demande des automobilistes.

Comment l’obtenir ?

Pour en bénéficier, il faudra télécharger l’application France Identité, accessible sur iOS et Android et détenir la carte nationale d'identité électronique (CNIe), comme plus de 17 millions de personnes.

Il suffira ensuite de l’enregistrer sur la plateforme afin de générer sa version numérique. Pour les propriétaires d’un ancien permis en papier rose, les utilisateurs pourront également bénéficier de la dématérialisation sans avoir à le renouveler. Autre avantage, il pourra être consulté même hors connexion.

Pour les plus inquiets, permis numériques et physiques coexisteront comme l’a indiqué Gérald Darmanin au Parisien. «Nous garderons toujours des pièces d’identité matérielles. Le permis de conduire dématérialisé ne remplace pas, il complète. Vous aurez, si vous souhaitez, deux pièces d’identité sur deux supports différents, une en physique et une autre sur votre téléphone ».