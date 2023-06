Crit’Air et Zone à faibles émissions : voici le montant de l’amende si vous roulez sans vignette obligatoire

Depuis la mise en place du dispositif Crit’Air en France, il est devenu obligatoire d'afficher une vignette sur le pare-brise de son véhicule pour circuler dans certaines zones.

Cette mesure vise à réduire la pollution atmosphérique et à améliorer la qualité de l'air dans les agglomérations. Cependant, ne pas respecter cette obligation en roulant sans vignette Crit’Air peut entraîner des sanctions financières.

Mis en place progressivement depuis 2016, le système Crit’Air attribue une vignette de couleur à chaque véhicule en fonction de son niveau de pollution.

https://t.co/R43zE2s10o pour avoir des infos pour les véhicules étrangers et qui souhaitent obtenir la #vignettepollution #vignettecritair — Vignette Crit'air (@vignettecritair) May 2, 2017

Les véhicules les plus propres, tels que les voitures électriques, reçoivent une vignette de couleur verte, tandis que les véhicules plus polluants se voient attribuer une vignette de couleur jaune, orange ou même rouge. Cette vignette est obligatoire pour circuler dans les zones à faibles émissions mises en place dans certaines villes françaises.

Le montant de l'amende

Selon le Code de la route, rouler sans vignette Crit’Air dans une zone où elle est obligatoire peut entraîner une amende de 68 euros pour les véhicules légers et de 135 euros pour les poids lourds. Cette contravention est classée dans la catégorie des infractions de la troisième classe.

Les forces de l'ordre peuvent effectuer des contrôles et des vérifications concernant la présence de la vignette Crit’Air sur les véhicules circulant dans les zones à faibles émissions. En cas de non-respect de cette obligation, les conducteurs s'exposent donc à des sanctions financières.

Les objectifs du dispositif Crit’Air

La mise en place du dispositif Crit’Air s'inscrit dans une démarche visant à réduire la pollution atmosphérique et à favoriser la transition vers des moyens de transport plus propres. Les zones à faibles émissions sont conçues pour encourager l'utilisation de véhicules moins polluants et inciter à opter pour des alternatives telles que les transports en commun, le covoiturage ou le vélo.

Si vous ne possédez pas encore la vignette Crit’Air, vous pouvez la commander uniquement sur le site www.certificat-air.gouv.fr, qui est la seule plate-forme habilitée à la délivrer.