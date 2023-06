Fonds Marianne : «Marlène Schiappa n'est pas mon amie et le sera encore moins demain», affirme Mohamed Sifaoui

«Marlène Schiappa n'est pas mon amie et le sera encore moins demain», a affirmé ce jeudi devant la commission d'enquête du Sénat Mohamed Sifaoui mis en cause dans l'affaire du Fonds Marianne.

Un dossier de subventions publiques au coeur de soupçons de malversations. «Marlène Schiappa n'est pas mon amie et le sera encore moins demain (...). Il n'y a pas eu de copinage», a assuré face aux sénateurs Mohamed Sifaoui, directeur des opérations de l'Union des sociétés d'éducation physique et de préparation militaire (USEPPM), la bénéficiaire principale du Fonds Marianne (dotation de 355.000 euros), géré par Marlène Schiappa, secrétaire d'Etat à la Citoyenneté de l'époque, et son cabinet.

La gestion controversée du Fonds Marianne est dans le viseur de la commission d'enquête du Sénat, mais fait aussi l'objet d'une information judiciaire ouverte au Parquet national financier (PNF) pour des soupçons de détournement de fonds publics.

Marlène Schiappa auditionnée mercredi

Interrogée ce mercredi par la même commission, Marlène Schiappa a redit n'être amie avec aucun lauréat du Fonds Marianne et ne pas avoir choisi les associations bénéficiares de subventions.