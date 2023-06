Sexisme au travail : 8 femmes sur 10 estiment que les attitudes et décisions sexistes sont «régulières»

Rendue publique ce jeudi 15 juin, l'édition 2023 du baromètre #StOpE sur le sexisme au travail révèle que le problème stagne depuis deux ans. Huit femmes sur dix estiment y être «régulièrement» confrontées.

Caché derrière des blagues faussement anodines, des discriminations ou des stéréotypes d'un autre temps, le sexisme sévit toujours dans les entreprises françaises. Selon le baromètre #StOpE 2023, du collectif Stop au sexisme ordinaire au travail, huit femmes sur dix se disent «régulièrement» victimes ou témoins de sexisme dans le cadre de leur profession.

Plus précisément, 79% des interrogées estiment que «les femmes sont régulièrement confrontées à des attitudes ou des décisions sexistes». Un constat partagé par 57% des hommes interrogés, selon les chiffres relayés par France Inter. Au total, 90.000 personnes issues de 15 organisations différentes ont participé à cette enquête en ligne, du 6 mars au 15 avril.

200 #entreprises et #écoles réunies ce matin pour la réunion de travail #StOpE au #sexisme et les résultats du baromètre ! Même détermination! On ne lache rien! @ASBeraud @ReckelMorgane @BrigitteGresy @lorealfrance pic.twitter.com/RYPrPOz0vY

— Anne-Laure THOMAS (@ThomasAnnelaure) June 15, 2023