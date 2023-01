Sexisme : le mouvement «Paye ton pinard» veut alerter sur le phénomène dans le secteur viticole

Une centaine de vigneronnes ont créé l’association «Paye ton pinard» pour lutter contre le sexisme véhiculé dans le milieu viticole par des clichés et des comportements inappropriés.

Un mouvement visant à normaliser la place de la femme dans ce milieu très masculin. A l’occasion de la journée nationale de lutte contre le sexisme qui a eu lieu mercredi 25 janvier, CNEWS a rencontré la vigneronne Laurence Arias, productrice de Cabernay en appellation Haut-Médoc.

Cette dernière a évoqué les difficultés qu’elle rencontre au quotidien pour se faire une place dans le monde viticole. Elle a mis plusieurs années à s’imposer, ainsi que son associée, en raison des nombreux clichés liés au secteur.

«Lorsqu’on parle avec des gens de notre vin, beaucoup ont du mal à s’imaginer que tout est fait par des femmes. On s’imagine toujours qu’il y a un homme derrière quelque part, que ce soit en vinification, à la vigne ou au moins en mécanique», a témoigné la professionnelle.

Un vocabulaire et des comportements à revoir

Laurence Arias a tenu à faire une mise au point au sujet du vocabulaire sexiste utilisée dans ce milieu. «On entend toujours parler de la robe du vin, de sa structure ou encore de savoir s’il a de la cuisse ou pas… c’est truculent tout ça. Aujourd’hui, ce vocabulaire complètement sexiste du vin nous heurte de plus en plus», a analysé cette dernière.

La vinicultrice a estimé que les conditions de travail des femmes ont évolué peu à peu mais les relations avec les hommes sont encore compliquées dans cet univers masculin.

«Il y a des propos sexistes lors de comités élargis pendant un salon ou autour d’une table. C’est toujours un peu délicat, on n’a pas l’habitude en tant que femme, et plus particulièrement comme femme de ma génération, de reprendre les choses. Je fais un peu confiance à la génération qui vient», a encore assuré la spécialiste du vin.

«Paye ton pinard» pour lutter contre le sexisme

Pour faire face à ces préjugés et comportements sexistes, une centaine de vigneronnes animent «Paye ton pinard». Cette association, présente dans les salons professionnels notamment, a pour but de dénoncer les comportements sexistes et les agressions sexuelles dans le milieu du vin.

Pour financer «Paye ton pinard», elles ont mis en vente différents vêtements comportant des messages forts en soutien à leur cause. Sur cette publication Instagram, elles ont par exemple crée un T-shirt «on se lève et on se casse».

Sur les 35 euros du prix total affiché pour l’article, sept euros sont reversés à l’association.