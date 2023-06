Assassinat de Samuel Paty : pourquoi le Sénat a-t-il voté pour la création d’une commission d’enquête ?

Le Sénat a voté jeudi 15 juin la création d’une commission d’enquête parlementaire sur l’assassinat de Samuel Paty, pour déterminer les «failles» qui ont pu mener à l’attentat contre le professeur d’histoire en 2020.

Comment l’assassinat d’un professeur a-t-il pu avoir lieu ? Le Sénat a voté la création d’une commission d’enquête pour faire la lumière sur l’assassinat de Samuel Paty, tué en 2020 par un terroriste islamiste tchétchène pour avoir dispensé un cours sur la laïcité.

La création de cette commission d’enquête intervient avec les demandes de la famille de Samuel Paty. Dans une lettre rendue publique par le média Factuel, la sœur cadette du professeur d’histoire assassiné demandait l’ouverture d’une enquête parlementaire sur les manquements de l’État dans la protection de son frère. Elle a indiqué souhaiter «demander des comptes aux personnes responsables de la mauvaise gestion, du traitement erroné de la menace pesant sur mon frère et du défaut de prévoyance qui en a découlé».

Cette commission d’enquête ne s’intéressera pas exclusivement à l’assassinat de Samuel Paty, mais plus généralement aux «signalements et aux pressions, menaces et agressions dont les enseignants sont victimes». Laurent Lafon (centriste) et François-Noël Buffet (LR) ont été désignés comme rapporteurs.

De premiers travaux lancés dès le mois de juillet

Elle engagera ses premiers travaux dès le mois de juillet, et pour une durée d’environ six mois. Ce sont la commission de la Culture et de l'Éducation et la commission des Lois qui ont demandé à se voir conférer les prérogatives attribuées aux commissions d'enquête. Le ministre de l’Éducation nationale, Pap Ndiaye, le ministre de l’Intérieur, Gérald Darmanin, la ministre de l'Enseignement supérieur, Sylvie Retailleau et la sœur de Samuel Paty, Mickaëlle Paty, doivent notamment être auditionnés.

L’avocate de la famille de Samuel Paty, Me Virginie Le Roy, a estimé qu’il y avait eu «des dysfonctionnements à tous les niveaux, concernant aussi bien le ministère de l'Éducation nationale que celui de l'Intérieur. Un loupé général, avec des conséquences dramatiques». Elle a affirmé que Samuel Paty avait été «ostracisé au sein de son établissement», «traité comme un paria» par certains fonctionnaires de l'Éducation nationale et «on lui a dit qu'il avait mal fait son boulot».