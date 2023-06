Ile-de-France : un épisode de pollution à l'ozone attendu ce vendredi

Un épisode de pollution persistant à l’ozone touche actuellement l’Île-de-France. Pour y faire face, le préfet de Police Laurent Nuñez a mis en place plusieurs mesures de restrictions de la circulation.

Un risque pour la santé. L’Île-de-France connaît actuellement un épisode persistant à l’ozone. Plusieurs restrictions ont été mises en place par Laurent Nuñez.

L’association de surveillance de la qualité de l’air en Île-de-France Airparif a prévu un dépassement du seuil d’information-recommandation fixé à 180 µg/m3 pour ce vendredi 16 juin.

Pour faire face à cette situation, le préfet de Police et préfet de la Zone de défense et de sécurité de Paris Laurent Nuñez a réuni le comité technique, composé de plusieurs experts en pollution, le comité des élus de la région (Mairie de Paris, Métropole du Grand Paris, Conseil régional, Île-de-France Mobilités et les conseils départementaux).

— Préfecture de Police (@prefpolice) June 15, 2023

En accord avec les élus, Laurent Nuñez a décidé de mettre en place certaines mesures restrictives. Elles sont effectives dès ce vendredi 16 juin, de 5h30 à minuit, jusqu’à ce que les mesures soient levées.

vitesse réduite et contrôles renforcés

Ce faisant, la vitesse maximale autorisée est réduite :

- à 110 km/h sur les portions d’autoroutes normalement limitées à 130 km/h

- à 90 km/h sur les portions d’autoroutes et de voies rapides normalement limitées à 110 km/h

- à 70 km/h sur les portions d’autoroutes et de voies rapides normalement limitées à 90 km/h, ainsi que sur les routes nationales et départementales limitées à 80 km/h ou à 90 km/h.

Des mesures complémentaires, comme l’interdiction des opérations de brûlage par exemple, sont également mises en place.

Plusieurs contrôles seront mis en place par la préfecture de Police pour s’assurer que ces restrictions soient respectées.

La préfecture de Police recommande également de limiter les déplacements en voiture et de privilégier le télétravail notamment.

Pour les personnes vulnérables, il est conseillé de limiter l’exposition à la pollution, en restant à l’intérieur pendant les heures les plus chaudes.