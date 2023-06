Emmanuel Macron va commémorer l'Appel du 18 juin 1940 au Mont-Valérien

Dimanche 18 juin, Emmanuel Macron présidera la cérémonie de commémoration du 83e anniversaire de l’Appel du 18 juin 1940 au Mont-Valérien.

Nouveau rendez-vous commémoratif. Dimanche 18 juin, Emmanuel Macron présidera la cérémonie de la commémoration du 83e anniversaire de l’Appel du 18 juin 1940 au Mont-Valérien dans les Hauts-de-Seine (92).

La Première ministre Elisabeth Borne, le ministre des Armées Sébastien Lecornu, des autorités militaires, membres du Gouvernement et des personnalités civiles seront aux côtés du président de la République.

L'agenda mémoriel d'Emmanuel Macron

Cette cérémonie traditionnelle s’inscrit dans le cycle commémoratif entamé en février dernier, avec l’attribution de la mention «Mort pour la France» du résistant Szlama Grzywacz, fusillé au Mont-Valérien, dernier parmi ses compagnons du réseau Manouchian.

Emmanuel Macron a également rendu hommage à Jean Moulin et aux victimes de la barbarie nazie à la prison de Montluc. Le chef de l'Etat a présidé la cérémonie de la rue Four en l’honneur du Conseil national de la Résistance puis le déplacement sur les lieux du Débarquement en Normandie le 6 juin.

Vers la panthéonisation de Missak Manouchian ?

Emmanuel Macron est «extrêmement favorable» à la panthéonisation du résistant d'origine arménienne Missak Manouchian, fusillé par les Allemands sous l'Occupation, et rendra sa décision ce dimanche, a annoncé vendredi à l'AFP le président du comité qui soutient ce projet, après un entretien avec le chef de l'Etat. «Il nous a autorisés à dire qu'il était extrêmement favorable à cette initiative et qu'il donnerait sa réponse dimanche», à l'occasion du 83e anniversaire de l'Appel du 18 juin, a déclaré Jean-Pierre Sakoun, à l'origine de cette initiative. Une telle décision marquerait la «reconnaissance de la résistance des étrangers, d'un héros qui a manifesté tout au long de sa courte vie l'amour de la France et l'amour des idéaux républicains», a-t-il ajouté.

Emmanuel Macron se rendra dans la Clairière des fusillés au Mont-Valérien ce dimanche 18 juin, en présence de Robert Bierenbaum, ancien résistant Francs-tireurs et partisans de la Main-d'œuvre immigrée, qu'il décorera.

Le Mont-Valérien est le principal lieu d'exécution de résistants et d'otages par l'armée allemande durant la Seconde guerre mondiale. Charles de Gaulle y a inauguré en 1960 le Mémorial de la France combattante.