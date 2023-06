«Ils ont tiré mon mari dans les escaliers et m'ont cassé un bras» : agressés par des dealeurs dans leur immeuble, ils préfèrent déménager

«Ils ont tiré mon mari dans les escaliers et m'ont cassé un bras», a témoigné sur CNEWS une habitante de Villers-Cotterêts (Aisne) contrainte de déménager avec son époux et leurs six enfants, après avoir été agressés par des dealeurs ayant élu domicile dans la cage d'escalier de leur immeuble.

Ils n'en pouvaient plus. Violemment agressé par des dealers dans la cage d'escalier de leur immeuble de Villers-Cotterêts (Aisne) en novembre dernier, un couple a fait le choix, avec ses six enfants, de déménager.

«Je leur avais demandé de partir (...). J'ai eu le bras cassé. Ils ont tiré mon mari dans les escaliers et m'ont écrasé les jambes», témoigne la mère de famille partie vivre vingt kilomètres plus loin.

Le maire RN de la ville Franck Briffaut a demandé un renforcement des patrouilles de police dans le quartier, en vain. «On a laissé pourrir le quartier», dénonce-t-il.

Âgé de 19 ans, le chef du trafic, sous contrôle judiciaire au moment des faits, est jugé ce lundi pour cette affaire ainsi que pour deux autres agressions, un refus d'obtempérer et une conduite sans permis.