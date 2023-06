Un banc d’allaitement installé dans les rues de Paris pour briser le tabou de cette pratique en public

La marque britannique Elvie va installer ces lundi 19 et mardi 20 juin un banc d’allaitement maternel dans quatre lieux de Paris afin de briser le tabou de l’utilisation du tire-lait en public.

Une initiative forte au cœur de la capitale française. La marque britannique Elvie va installer ce lundi 19 et mardi 20 juin un banc d’allaitement maternel dans quatre lieux de Paris.

Elle va ainsi déployer un banc d’allaitement au Champs-de-Mars ce lundi de 11h à 14h puis de 15h à 18h dans le Jardin des Tuileries. L’opération sera répétée mardi de 10h à 14h à l’Hôtel de Ville et de 15h à 17h dans la rue du Trésor.

L’objectif de la société fondée en 2013 par l’entrepreneure Tania Boler est de mettre en avant «le caractère naturel de cette pratique» en sensibilisant les passants sur les tabous liés à l’utilisation du tire-lait dans l’espace public.

Un banc d'allaitement pour Combattre les préjugés

Les polémiques se succèdent ces dernières années concernant l’allaitement maternel en public. En juillet 2021, une mère qui allaitait son bébé de deux mois dans un parc d’attraction en France a dû s’arrêter sous la pression de deux vigiles. En juin 2022, une situation identique s’est produite dans un grand musée français afin de ne pas «déranger» les visiteurs, selon la direction de l’établissement.

Pourtant, si l’OMS préconise un allaitement maternel exclusif durant les 6 premiers mois du nourrisson et partiel jusqu’à 2 ans, seul un bébé français sur quatre est allaité jusqu’à six mois, selon l’Inserm. Elvie entend donc démocratiser le fait d'allaiter en public et combattre les préjugés qui entourent cette pratique avec la mise en place de ce banc d'allaitement.

D’après une étude réalisée en ligne en juin 2021 par la marque britannique sur un panel de 737 mamans qui allaitent leur enfant, 17% d’entre elles affirment avoir été «ouvertement critiquées» ou «victimes de préjugés». Si 68% du panel pensent qu’il est naturel d’allaiter en public, 15% des mères interrogées déclarent que la situation d’allaitement en public est embarrassante.

Le premier tire-lait silencieux et 100% portable

La firme britannique commercialise depuis quelques années le premier tire-lait silencieux et 100 % portable au monde, nommé «Elvie Pump». Cet accessoire permet de tirer son lait dans diverses situations, même dans l’espace public, en gardant les mains totalement libres.

«Plus compact. Plus silencieux. Plus intelligent. Un tire-lait électrique ultra-fin, portable et intelligent (capacité : 150 ml)», détaille le site internet de la marque. Ce produit est vendu au prix de 329 euros l’unité ou de 599 euros pour l’achat de deux articles.