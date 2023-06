Education nationale : Pap Ndiaye annonce le doublement du temps d’enseignement moral et civique en 2024

Ce jeudi 22 juin, le ministre de l'Education nationale, Pap Ndiaye, a annoncé une refonte de l'enseignement moral et civique à partir de 2024.

Trop souvent utilisé comme «variable d'ajustement par les professeurs d'Histoire-Géographie», l'enseignement moral et civique va être réformé à partir de la rentrée 2024. Ce jeudi 22 juin, le ministre de l'Education nationale, Pap Ndiaye, a notamment annoncé que le temps consacré à cette matière sera «doublé».

«Aujourd'hui, en moyenne, c'est une demi-heure par semaine, a expliqué le ministre sur France 2. Ce sera une heure à partir de la rentrée 2024». Cette mesure s'accompagnera d'une refonte complète des programmes que Pap Ndiaye juge «un petit peu vieillis» puisqu'ils «ont plus d'une dizaine d'années».

Lors du #CNR Jeunesse @elisabethborne a annoncé une refonte de l'enseignement moral et civique à partir de 2024. Je confirme que son temps d’enseignement sera doublé et les programmes refondés autour des valeurs de la république, de l’écologie et de l'éducation aux médias. pic.twitter.com/nTzmVnvBiq

