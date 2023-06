Nord : excédé, un chauffeur de bus suspecté d'avoir étranglé un collégien de 11 ans

Un chauffeur de car est suspecté d'avoir pris un enfant de 11 ans par le cou car il était excédé du comportement des collégiens à bord de son véhicule, à Hellemmes, dans la banlieue de Lille (Nord).

La scène s'est déroulée en mars dernier. Un chauffeur de bus est accusé d'avoir commis un geste d'étranglement sur un collégien de 11 ans, à Hellemmes (Nord), d'après une information de La Voix du Nord.

Le 31 mars, un car scolaire a pris en charge des élèves du collège Saint-Exupéry, comme tous les jours. Cependant, le chauffeur aurait eu du mal à supporter le vacarme provoqué par les adolescents.

«Il a interrompu le trajet à cinquante mètres de l’arrêt et ordonné un silence total avant de reprendre son itinéraire, car il estimait que les élèves étaient trop bruyants», a témoigné Abdel, dont l'enfant était présent dans le bus, dans des propos relayés par le quotidien régional.

«Certains élèves ont alors ouvert les portes, ce qui a provoqué la colère du chauffeur. Ce dernier s’est levé de son siège et s’est dirigé vers l’arrière, où il a attrapé un enfant par le cou et l’a traîné jusqu’à l’avant», a-t-il indiqué ajoutant qu'«un grand nombre d'enfants sont descendus terrifiés et en pleurs en plein milieu de la route».

la victime examinée

Le collégien de 11 ans a été reçu par un médecin légiste qui a confirmé la présence de marques au niveau de son cou. Ce constat lui vaudra sept jours d'incapacité. Toujours d'après La Voix du Nord, son père aurait déposé plainte.

De son côté, Abdel a tenté de joindre le réseau de transports Kéolis, pour que le chauffeur s'excuse auprès de son enfant. En effet, il se dit traumatisé par ce que son camarade a vécu et ne prend plus le car pour aller au collège. Mais sa demande est restée sans nouvelles.

En 2019, un incident similaire s'était produit. Une dizaine de collégiens avait été légèrement blessés après que le conducteur avait donné un violent coup de frein, excédé par le bruit.