Mort de Nahel à Nanterre : une cagnotte ouverte pour aider la famille de la victime

Nahel M., un adolescent de 17 ans, a été tué par balle après un refus d’obtempérer lors d’un contrôle de police, ce mardi 27 juin à Nanterre. Face à ce drame, une cagnotte a été ouverte pour soutenir la famille de la victime.

Après la mort de Nahel M., un adolescent de 17 ans tué par balle lors d'un contrôle de police à Nanterre (Hauts-de-Seine), une cagnotte Leetchi a été ouverte en soutien à la famille de la victime. Plusieurs personnalités ont déjà annoncé leur participation, à l’image du rappeur Sadek, qui a promis d’offrir les recettes (9.000 euros) de son prochain concert.

Une vidéo contredit la version des policiers

Pour rappel, le drame a eu lieu mardi matin, vers 8h30, à Nanterre (Hauts-de-Seine). Des policiers ont demandé au conducteur d'une Mercedes jaune qui avait commis plusieurs infractions routières de s’arrêter pour un contrôle. Le jeune homme a d’abord arrêté son véhicule, a ensuite été mis en joue par un policier qui se tenait sur le côté du véhicule, avant de redémarrer. A ce moment précis, l’agent a tiré une fois à bout portant sur le conducteur, et la voiture a fini sa course quelques mètres plus loin, encastrée dans un poteau.

Le jeune Nahel est décédé peu de temps après avoir été atteint, malgré l’intervention du Samu qui lui a prodigué un massage cardiaque sur place. «Son décès a été constaté à 9h15 suite à au moins une blessure par arme à feu», a précisé le parquet. Par la suite, les policiers ont affirmé que la victime avait «foncé sur un agent», mais cette version a été démentie par une vidéo filmée par un témoin, qui semble ne montrer aucun danger réel pour le policier qui tenait en joue le conducteur.

Les avocats de la famille du jeune homme ont annoncé leur intention de déposer deux plaintes contre les policiers mis en cause, et de nombreuses personnalités publiques, à l’image de Kylian Mbappé ou Omar Sy ont exprimé leur soutien à la famille.

La cagnotte de soutien à la famille de Nahel est accessible ici.