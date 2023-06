Refus d'obtempérer à Nanterre : «J'en appelle au calme et à l'apaisement», lance Laurent Nuñez

Après les violences qui ont émaillé la soirée à Nanterre, le préfet de police de Paris, Laurent Nuñez, a lancé un appel au calme dans la Matinale de CNEWS.

La nuit de mardi à mercredi a été tendue à Nanterre, après la mort d’un adolescent de 17 ans mardi, tué par un policier après un refus d’obtempérer. Des violences urbaines ont éclaté dans la ville des Hauts-de-Seine, 24 personnes ont été interpellées par les forces de l’ordre, et plusieurs véhicules ont été incendiés.

Invité dans la Matinale de CNEWS, le préfet de police de Paris, Laurent Nuñez, a affirmé que les forces de l’ordre seront encore présentes dans les heures qui viennent à Nanterre «pour éviter les débordements».

«J’en appelle au calme et à l’apaisement. Il faut faire attention aux propos qui ne font que mettre de l’huile sur le feu, et ce sont mes effectifs sur le terrain qui se retrouvent à gérer des débordements alors même qu’une enquête judiciaire est ouverte et en cours», a-t-il déclaré. Une possible allusion aux propos de certains élus de gauche, qui ont dénoncé le «permis de tuer» des policiers.

Laurent Nuñez a également tenu a rappelé que «le policier aura à répondre de ses actes», mais qu’il bénéficie toujours, pour l’heure, de la présomption d’innocence.