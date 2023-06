Refus d'obtempérer à Nanterre : «toute la lumière sera faite sur cette affaire», assure Laurent Nuñez

Invité de la Matinale de CNEWS ce mercredi 28 juin, le préfet de police de Paris, Laurent Nuñez a assuré que «toute la lumière sera faite» sur l'affaire de Nanterre.

Au lendemain de mort de Naël, adolescent de 17 ans tué par un tir policier en raison d'un refus d'obtempérer, émotion et interrogations demeurent. Sur CNEWS ce mercredi, le préfét de police Paris, Laurent Nuñez, a assuré que «toute la lumière sera faite sur cette affaire».

Et pour cause, de nombreuses zones d'ombre restent à éclaircir, après la diffusion notamment sur les réseaux sociaux d'une vidéo montrant qu'un des deux policiers tenait le conducteur en joue avant de tirer à bout portant quand la voiture a redémarré, et que de ce fait, sa vie n'était «a priori pas menacée».

«Il y a un geste qui interroge, qui interpelle, mais il faut respecter le principe de présomption d'innocence», a néanmoins insisté le préfet de police.

Pour rappel, dans cette affaire, deux enquêtes ont été ouvertes : une pour refus d'obtempérer et tentative d'homicide volontaire sur personne dépositaire de l'autorité publique, et une autre pour homicide volontaire par personne dépositaire de l'autorité publique et confiée à l'IGPN (Inspection générale de la police nationale), la police des polices.