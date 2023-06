Surendettement : voici les départements les plus touchés

D’après le rapport annuel de l’Observatoire de l’inclusion bancaire communiqué par la Banque de France ce lundi 26 juin, le surendettement est en baisse dans l’Hexagone. Pourtant, quatorze départements sont encore fortement touchés par cette fragilité financière.

Le surendettement touche de nombreux foyers en France. Lorsqu’il devient compliqué de régler les dettes non-professionnelles, un dossier de surendettement peut être déposé gratuitement auprès de la Banque de France. Lors du rapport annuel de son Observatoire de l’inclusion bancaire présenté ce lundi 26 juin, cette dernière a observé une baisse du surendettement en France.

Au cours de l’année 2022, 113.081 dossiers ont été déposés par des habitants de plus de 15 ans, soit une baisse de 7% comparée à l’année précédente. Mais d’après le rapport, quatorze départements se trouvent au-dessus de la moyenne nationale établie à 208 dossiers déposés pour 100.000 habitants.

Quatre départements dans les Hauts-de-France

Parmi ces départements, quatre appartiennent à la région des Hauts-de-France : le Nord, le Pas-de-Calais, la Somme et l’Aisne. D’après l’étude, plus de 290 dossiers de surendettement ont été déposés pour 100.000 habitants de 15 ans et plus dans ces départements. Ces chiffres sont notamment liés à des taux de chômage moyens élevés.

L’Eure, la Seine-Maritime, l’Eure-et-Loir, la Haute-Marne, les Vosges, l’Yonne, la Nièvre, l’Indre, la Creuse et le Lot-et-Garonne sont les autres départements les plus touchés de l’Hexagone avec cette même moyenne très élevée.

Ensuite, 10 départements se positionnent à un taux intermédiaire : l’Oise, la Marne, l’Aube, l’Orne, la Sarthe, le Cher, la Saône-et-Loire, l’Allier, le Var et l’Aude. Entre 240 et 280 dossiers de surendettement y ont été déposés.

Détecter plus rapidement les endettements

Depuis février 2023, le gouvernement a mis en place un dispositif de prévention et d’accompagnement intitulé «Aide-Budget» pour tenter de détecter de manière plus précoce les foyers en situation de «fragilité financière» et ainsi prévenir le surendettement. Pour le moment, le projet est testé dans onze départements en métropole et en Outre-mer.