Mort de Nahel à Nanterre : le maire de Garges-lès-Gonesse plaide pour un couvre-feu en Île-de-France

Alors que les émeutes se sont poursuivies dans la nuit du mercredi au jeudi 29 juin, deux jours après la mort de Nahel, le maire de Garges-lès-Gonesse (Val-d'Oise), Benoît Jimenez, a préconisé un «couvre-feu» en Île-de-France pour calmer les tensions.

La mort de Nahel, âgé de 17 ans, a provoqué de nombreuses émeutes dans les Hauts-de-Seine et ses alentours depuis ce mardi 27 juin. Des bâtiments ont notamment été incendiés, à l'instar de la mairie de Garges-lès-Gonesse dans le Val-d'Oise qui a été partiellement brûlée dans la nuit de mercredi à jeudi 29 juin. Une situation que n’accepte pas le maire de la ville.

Alors que 150 interpellations ont eu lieu dans toute la France cette même nuit, Benoît Jimenez a proposé une solution radicale. Le maire de Garges-lès-Gonesse a en effet plaidé jeudi sur France Inter pour la mise en place d’un «couvre-feu, au moins en Île-de-France», afin de limiter les violences urbaines.

Un couvre-feu pour «aujourd'hui et demain»

La Première ministre Elisabeth Borne a d’ailleurs rapidement contacté le maire de la ville après la destruction partielle de la mairie de la ville. Benoît Jimenez en a alors profité pour lui faire parvenir sa «préconisation au moins pour aujourd’hui et demain» d’un couvre-feu.

Une solution pour «apaiser» les esprits en ces temps mouvementés et obtenir un «retour au calme» rapidement. Depuis mardi 27 juin, un vacarme résonne chaque nuit dans les villes des Hauts-de-Seine et aux alentours. Le maire de Garges-lès-Gonesse a également appelé «à la responsabilité de chacun» afin d’arrêter les émeutes. Pour ce jeudi soir, 40.000 policiers et gendarmes seront mobilisés dans l'Hexagone, dont 5.000 à Paris selon le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin.