Mort de Nahel : les obsèques du jeune homme se tiennent ce samedi

Les obsèques de Nahel, le jeune homme de 17 ans tué à Nanterre (Hauts-de-Seine) mardi 27 juin par un tir policier lors d'un contrôle routier, doivent se tenir ce samedi 1er juillet.

Un dernier hommage rendu. Les obsèques de Nahel, tué à 17 ans mardi 27 juin à Nanterre (Hauts-de-Seine), suite à un tir policier lors d'un contrôle routier après un refus d'obtempérer se tiendront ce samedi 1er juillet, a confirmé le maire de la ville.

«Il faut continuer d’entourer cette famille, cette maman, qui va enterrer son enfant demain et, en même temps, dire la tristesse, la désolation ressenties par les habitants devant les violences et les dégradations et, évidemment, l’urgence qu’il y a à trouver les mots pour sortir de la violence», a déclaré Patrick Jarry, le maire de Nanterre ce vendredi depuis Matignon.

Il avait assisté un peu plus tôt au conseil interministériel des villes, présidé ce matin par la Première ministre Elisabeth Borne, au lendemain d'une énième soirée marquée par des scènes d'affrontements entre individus et forces de l'ordre, de pillages et de dégradations.

«Il y a une instrumentalisation inacceptable de la mort d'un adolescent, que nous déplorons tous alors que la période devrait être au recueillement et au respect», a déclaré de son côté le chef de l’État Emmanuel Macron ce vendredi, à la veille des obsèques de Nahel.