L’Haÿ-les-Roses : la classe politique unanimement indignée après l’attaque visant le maire

Après l’attaque à la voiture-bélier visant la famille du maire de L’Haÿ-les-Roses à leur domicile, plusieurs personnalités politiques ont apporté leur soutien à Vincent Jeanbrun, à droite comme à gauche.

Un réveil brutal pour Les Républicains. Dans la nuit du samedi 1er au dimanche 2 juillet, le pavillon familial de Vincent Jeanbrun, maire (LR) de l’Haÿ-les-Roses, a été la cible d’une terrible attaque à la voiture bélier, lancée pour brûler le domicile, a confirmé le procureur de la République ce dimanche.

L'attaque a été commise dans le cadre de violentes manifestations illégales survenues suite à la mort de Nahel, l'adolescent de 17 ans tué par un policier en service.

L’épouse et un des deux enfants du maire ont été blessés en tentant de sortir de la maison incendiée : «Je n'ai pas de mots assez forts pour décrire mon émotion face à l'horreur de cette nuit», a-t-il communiqué sur Twitter au lendemain du grave incident.

Vincent Jeanbrun a pu compter sur le soutien de sa famille politique, à commencer par celui d’Eric Ciotti, président du parti Les Républicains, qui s’est rendu sur place dans la matinée.

Tout mon soutien à notre porte-parole des Républicains et maire de L’Haÿ-les-Roses @VincentJeanbrun dont le domicile a été attaqué par voiture bélier et sa famille victime d’une tentative d’assassinat cette nuit. Son épouse a été blessée. Des faits d’une extrême gravité qui… pic.twitter.com/vEctgtYzgP

«Tout mon soutien à notre porte-parole des Républicains et maire de L’Haÿ-les-Roses Vincent Jeanbrun, dont le domicile a été attaqué par voiture bélier et sa famille victime d’une tentative d’assassinat cette nuit», a-t-il tweeté en postant une photo de lui sur les lieux, accompagné du maire victime.

Un soutien appuyé par celui de Valérie Pécresse, qui cite le tweet du maire victime de l’attaque, afin de lui apporter également son soutien : «Mes pensées affectueuses les accompagnent. La lâcheté et l’ignominie d’une telle attaque ne le feront pas reculer. Honneur à son courage», a-t-elle déclaré.

Total soutien @VincentJeanbrun maire de #LHayLesRoses dont la famille a été prise pour cible cette nuit. Mes pensées affectueuses les accompagnent. La lâcheté et l’ignominie d’une telle attaque ne le feront pas reculer. Honneur à son courage. https://t.co/kl0Rwm1ipn

Du côté du gouvernement, la Première ministre Elisabeth Borne s'est élevée contre des «faits intolérables», promettant que «les coupables seront poursuivis avec la plus grande fermeté», a indiqué Matignon dans un communiqué.

Le ministre de l’Economie Bruno Le Maire a également manifesté son soutien sur Twitter : «Bravo pour ton courage et ta détermination à servir nos concitoyens ! Ne laissons passer aucune violence, verbale ou physique», a-t-il communiqué.

Tout mon soutien cher @VincentJeanbrun, à toi et à ta famille, à la suite de l’attaque dont tu as été victime à ton domicile. Bravo pour ton courage et ta détermination à servir nos concitoyens ! Ne laissons passer aucune violence, verbale ou physique.

