L'Haÿ-les-Roses : «Le véhicule a été lancé pour brûler le pavillon», affirme le procureur

La maison du maire de la commune de L’Haÿ-les-Roses, dans le Val-de-Marne, a été la cible d’un incendie criminel. Une enquête a été ouverte pour tentative d’assassinat par le parquet de Créteil.

Des faits très graves. Le domicile du maire de L'Haÿ-les-Roses (Val-de-Marne) a été attaqué par une voiture-bélier en feu, dans la nuit de samedi à dimanche, alors que ce dernier se trouvait dans les bâtiments de sa mairie. Une attaque qui a eu lieu dans le contexte des violences qui touche la France depuis la mort de Nahel à Nanterre.

Une enquête a été ouverte pour tentative d’assassinat par le parquet de Créteil. «Les premières constatations nous laissent présumer que le véhicule a été lancé pour brûler le pavillon compte tenu de l’obstacle qui a interrompu sa course», a rapporté Stéphane Hardouin, le procureur de la République de Créteil, qui s’est déplacé sur les lieux.

La femme du maire sérieusement blessée

«Entendant du bruit et voyant des flammes, l’épouse du maire et ses deux enfants ont pris la fuite par le jardin arrière. Je précise que les enfants sont respectivement âgés de 5 et 7 ans. Dans sa course, Madame s’est blessée au tibia. C’est une blessure assez sérieuse, semble-t-il, puisqu’il serait cassé», a déclaré Stéphane Hardouin.

«La police scientifique procède aux constatations et je précise qu’un accélérant a été découvert dans une bouteille dans une bouteille de Coca», a ajouté le procureur. Selon l’entourage du maire, tout a été «savamment orchestré», sans considération pour les vies à l’intérieur de la maison.