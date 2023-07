Passeport : voici la solution pour le refaire plus rapidement avant les vacances

Grâce à l’installation de centres éphémères de traitement des papiers identités, les délais pour obtenir le renouvellement de son passeport et de sa carte d’identité en France semblent se réduire considérablement.

Une solution miracle pour se sauver d’un pépin de dernière minute. Lorsque la date de fin de validité de son passeport ou de sa carte d’identité approche, il est important de renouveler sa pièce d’identité le plus rapidement possible. Ce renouvellement peut prendre un certain temps. Au printemps 2022, les délais pour obtenir le renouvellement de son passeport atteignaient, en moyenne, 90 jours.

Dans certaines villes, cela pouvait monter jusqu’à six mois. Pour y faire face, des centres éphémères de traitement des papiers identités, appelés titrodromes, ont été installés partout en France.

temps d'attente divisé par deux

En avril dernier, la Première ministre, Élisabeth Borne s’était engagée à diviser par deux d'ici à l'été les délais pour obtenir une carte d'identité ou un passeport, lors d'un déplacement à Buzançais (Indre). Les délais seront ramenés «à 30 jours cet été» et «à 20 jours à l'automne» partout en France, a précisé la cheffe du gouvernement lors d'un point-presse. Pour les habitants des villes qui ont vu arriver ces centres, ce nouveau dispositif est perçu comme un miracle.

À Angers, où le centre éphémère a été installé sous des barnums sur le parking de la mairie, les administrés sont comblés. «Un rendez-vous trois jours plus tard, je n'en croyais pas mes yeux» a déclaré l’un d’eux au micro de Franceinfo.