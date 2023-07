Emeutes en France : Bruno Le Maire auprès des commerçants touchés ce mardi

Le ministre de l’Économie, Bruno Le Maire, et la ministre déléguée aux PME, du Commerce, de l’Artisanat et du Tourisme, Olivia Grégoire, se rendent ce mardi 4 juillet dans l’Essonne pour échanger avec les commerçants touchés par les dégradations de ces derniers jours.

L'exécutif au soutien des entreprises. Bruno Le Maire, ministre de l’Economie et Olivia Grégoire, ministre déléguée aux PME et du Commerce, se rendent ce mardi à Saint-Germain-lès-Arpajon et Arpajon (Essonne).

Les deux membres du gouvernement ont prévu d'échanger avec des commerçants touchés par les violences urbaines qui ont débuté après le décès de Nahel, un adolescent de 17 ans, mortellement blessé par un tir de police après un refus d’obtempérer, le 27 juin dernier à Nanterre.

Le déplacement des deux ministres commencera par une visite sur le site du concessionnaire Citroën de Saint-Germain-lès-Arpajon, qui a été victime de pillages.

200 commerces pillés selon le Medef

Depuis près d’une semaine, les commerces à travers l’Hexagone sont victimes de pillages par les émeutiers. Selon le ministère de l’Intérieur 1.059 bâtiments ont été incendiés ou dégradés depuis la semaine dernière. Le patron du Medef, Geoffroy Roux de Bézieux, a indiqué lundi soir dans un entretien accordé au Parisien que plus de 200 commerces avaient été pillés et 250 bureaux de tabac détruits.

Ce samedi 1er juillet, les ministres avaient déjà réuni les représentants des secteurs du commerce, de l’hôtellerie-restauration, des banques françaises ainsi que des assurances, afin de faire un point sur la situation actuelle et ses conséquences sur les secteurs représentés.