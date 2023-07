Emeutes en France : «on est à plus d’un milliard d’euros de dégats pour les entreprises», estime le patron de Medef

Le patron du Medef, Geoffroy Roux de Bézieux, a donné ce lundi 3 juillet une première estimation des dégradations subies par les entreprises lors des dernières nuits de violences urbaines, en réaction au décès de Nahel.

Depuis près d'une semaine, des violences ont lieu un peu partout en France, en réaction à la mort de Nahel, un adolescent de 17 ans tué le 27 juin dernier par un policier lors d'un contrôle routier à Nanterre.

Dégradations de bâtiments publics, pillages de commerces, incendies volontaires... Les dégâts matériels causés par ces tensions sont souvent très lourds et se rapprochent parfois même des chiffres de 2005.

«Les vidéos des émeutes, qui ont circulé dans le monde, dégradent l’image de la France»

Dans un entretien accordé à nos confrères du Parisien, le patron des patrons, Geoffroy Roux de Bézieux, dit estimer à un milliard d'euros les dégâts pour les entreprises provoqués par les émeutes. «Il est trop tôt pour donner un chiffre précis mais on est à plus d’un milliard d’euros, sans compter les dégâts au niveau du tourisme. Les vidéos des émeutes, qui ont circulé dans le monde, dégradent l’image de la France», a déclaré le dirigeant du Medef, syndicat patronal le plus influent.

Selon ses chiffres, plus de 200 commerces ont été entièrement pillés, 300 agences bancaires détruites, 250 bureaux de tabac touchés, «avec des modes opératoires d'une violence absolue. Tout a été volé, même des caisses enregistreuses, avant de mettre le feu pour détruire».

Au sujet des indemnistations qui préoccupent de nombreuses entreprises et notamment les plus petites, la patron des patrons a néamoins assuré que «les assureurs seront mobilisés pour aller le plus vite possible».