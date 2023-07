Julian Assange : des élus de la Nupes redemandent l'asile en France pour le fondateur de Wikileaks

Ce lundi 3 juillet, des députés de la Nupes ont déposé un texte à l'Assemblée nationale pour demander au gouvernement d'accorder l'asile politique à Julian Assange.

Emprisonné depuis quatre ans à Londres, Julian Assange devrait bénéficier de l'asile politique en France, selon des élus de la Nupes. Ce lundi 3 juillet, jour de l'anniversaire du fondateur de Wikileaks, ces députés ont déposé un texte à l'Assemblée en ce sens.

Pour l'heure, le texte, qui dénonce un «acharnement judiciaire impitoyable» contre Julian Assange, a été cosigné par une soixantaine de députés des quatre groupes de la Nupes (LFI, PS, EELV, PCF). «Nous demandons depuis des années son asile politique, il ne se passe toujours rien», a déploré l'Insoumis Arnaud Le Gall, à l'origine de cette initiative.

Un texte semblable rejeté en 2022

Le député insiste sur le fait que Wikileaks a «permis de révéler» la mise sur écoute par le renseignement américain de plusieurs présidents français : Jacques Chirac, Nicolas Sarkozy et François Hollande.

Si Arnaud Le Gall estime que «plus que jamais, la France doit accueillir Julian Assange», sa proposition de résolution n'a toutefois pas été inscrite à l'ordre du jour de l'Assemblée à ce stade. En février 2022, un texte transpartisan semblable avait été rejeté par 31 voix contre 17.

Pour rappel, le fondateur de Wikileaks a été arrêté en 2019 par la police britannique, après être resté reclus à l'ambassade d'Equateur à Londres pendant sept ans. Il est poursuivi aux Etats-Unis pour avoir publié à partir de 2010 plus de 700.000 documents confidentiels sur les activités militaires et diplomatiques américaines, notamment en Irak et en Afghanistan.

Ce ressortissant australien encourt des dizaines d'années de prison et est décrit par ses défenseurs comme un martyr de la liberté de la presse. En juin, au cours d'une manifestation à Londres, son épouse, Stella Assange, s'est inquiétée d'une potentielle extradition imminente de son mari aux Etats-Unis.