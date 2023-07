Livret A, LEP : quels sont les nouveaux taux d’intérêt attendus à partir du 1er août 2023

Les livrets d’épargne défiscalisés vont avoir de nouveaux taux d’intérêts à partir du 1er août 2023. La rémunération du Livret A devrait évoluer.

Encore quelques jours d’attente avant de connaître les futurs rendements des livrets d’épargne défiscalisée. Le gouvernement français doit annoncer, avant le 15 juillet, les taux d’intérêts des Livrets A et Livrets de développement durable et solidaire. À cause de l’inflation qui touche actuellement la France, le taux du Livret A a été multiplié par six depuis le début de l'année 2022, passant de 0,5% à 3% en février dernier, soit son plus haut niveau depuis 2008. Selon les calculs effectués par Capital, le taux théorique du Livret A devrait atteindre 4,10% au 1er août.

Toutefois, le gouverneur de la Banque de France, François Villeroy de Galhau, veut limiter la hausse du Livret A parce qu’une hausse trop importante pourrait avoir un impact non négligeable sur le secteur du logement social. En effet, plus la rémunération du Livret A est élevée, plus le coût de l’emprunt augmente pour les offices HLM. Si le taux d’intérêt du livret A est plafonné, il aura un impact sur les détenteurs d’un livret de développement durable et solidaire puisque le rendement de ce livret est identique au rendement du Livret A.

Concernant le livret d’épargne populaire (LEP), ce dernier correspond à la moyenne de l’inflation annuelle constatée sur les six derniers mois. Le taux d’intérêt va s’établir à 5,6% le 1er août prochain.