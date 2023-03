Nouveau record pour le Livret A, avec plus de 6 milliards d'euros déposés en février 2023

Six milliards d'euros ont été placés par les Français sur le Livret A en février, selon la Caisse des dépôts. Jamais, depuis 2009, ce compte épargne n'avait suscité aurant d'engouement. La révision du taux du livret A de 2 à 3% l'a rendu plus attractif.

C'est un nouveau plus haut. Le Livret A, placement préféré des Français détenus par 55 millions d'entre eux, continue de susciter l'enthousiasme, puisque la population y a placé plus de six milliards d'euros en février, selon la Caisse des dépôts (CDC). Jamais un tel montant n'avait été enregistré depuis 2009 sur le même mois.

Les encours cumulés ont atteint un record au 31 janvier

La raison principale de cette ruée sur le Livret A tient à l'augmentation du taux à 3% au 1er février, contre 2% auparavant. Le ministre de l'Economie Bruno Le Maire l'avait rehaussé pour contrer l'inflation, même si le taux révisé reste bien inférieur à la flambée généralisée des prix.

La tendance était à la hausse déjà au mois de janvier, les épargnants avaient déposé 9,27 milliards d'euros sur les Livrets A pour ce premier mois de l'année. Là encore, un record avait été atteint, puisqu'il s'agissait du plus haut montant depuis 14 ans pour un premier mois de l'année, stimulé par l'annonce d'un taux à 3%.

Le phénomène devrait durer

Cette orientation devrait se poursuivre sur l'année 2023, et «battre des records», a déclaré Philippe Crevel, directeur du Cercle de l'épargne, à La Tribune. «Le mois de mars devrait être encore marqué par une collecte élevée sous l'emprise de l'effet taux. Un tassement devrait se produire dans la seconde partie de l'année sauf si une nouvelle revalorisation du taux du Livret A était décidée», a indiqué le spécialiste des questions macroéconomiques.