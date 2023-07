Baccalauréat 2023 : âgée de 76 ans, elle décroche son diplôme avec un 20/20 en philo

Inscrite au baccalauréat dans la filière STMG en «candidat libre», une septuagénaire a réussi à décrocher son diplôme pour l’année 2023 avec mention «bien» et un 20 sur 20 à l’épreuve de philosophie.

Elle était déterminée. Alors que les résultats du bac 2023 ont été dévoilés ce mardi 4 juillet, le taux de réussite global, lui, s’est avéré être en baisse de 2,7 points par rapport à l’année dernière, avec une chute sévère de 5 points en STMG (Sciences et technologie du management et de la gestion). Néanmoins, dans cette filière, une candidate a fait parler d'elle : Jöelle de Framond-d’Espalungue, 76 ans.

Inscrite à l’épreuve en «candidat libre», cette septuagénaire habitante de Jonge, près de Lyon (Rhône), a réussi à décrocher son diplôme avec mention «bien». Plus étonnant encore : Joëlle a eu 20/20 à l’épreuve de philosophie.

«Ce n’était pas le plus facile car les matières principales ne sont pas celles que je préfère. Mais ce qui me réjouit le plus est d’avoir eu 20/20 à l’épreuve de philosophie !», a admis la candidate.

Cette professeure de mathématiques à la retraite voulait avant tout motiver son petit-fils Enzo, inscrit lui aussi dans la filière STMG. «Enzo, l’aîné de mes trois petits-enfants, le passait et, l’an dernier, je me suis dit que ce serait sympa qu’on le fasse ensemble», a-t-elle expliqué indiquant qu’elle a toujours aidé son petit-fils pour ses devoirs scientifiques.

Faute de pouvoir être évaluée sur le contrôle continu, Joëlle a finalement dû passer tout en contrôle terminal, relate le Parisien. Cela inclut les épreuves de français, de spécialité, la philosophie et le grand oral, soit le même parcours que les autres candidats.

L’idée de repasser le bac, que la septuagénaire a eu une première fois en 1995, a tout de même surpris le reste des candidats. «Lors des épreuves écrites, certains élèves m’ont demandé dans quelle classe j’allais surveiller les épreuves. Puis ils me demandaient tous pourquoi j’avais décidé de repasser le bac», a raconté celle qui rejoint désormais les 84,9 % de candidats qui ont décroché le diplôme avant les épreuves de rattrapage, dont le coup d’envoi a été donné ce mercredi.