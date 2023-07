Sondage : ce que pensent les Français des prises de position des personnalités politiques au sujet des émeutes

Les émeutes consécutives à la mort de Nahel le 27 juin dernier ont fait réagir toute la sphère politique, de gauche à droite. Cependant, les Français désapprouvent en majorité les déclarations de toutes les personnalités politiques, selon un sondage exclusif OpinionWay pour CNEWS.

Qu’elles soutiennent plutôt la police, ou plutôt la famille de Nahel, qu’elles dénoncent les violences des émeutiers ou celles qu’exercerait la police, les personnalités, de l’extrême droite à l’extrême gauche, n’ont pas véritablement convaincu les Français au sujet de la crise sociale que rencontre le pays.

Un sondage exclusif OpinionWay pour CNEWS* a justement questionné les Français sur ce qu’ils pensaient des déclarations de 14 personnalités politiques, d’Eric Zemmour à Sandrine Rousseau, au sujet des émeutes, et le constat est sans appel : aucune de ces personnalités n’a été approuvée par la majorité des sondés.

De toutes les personnes présentées dans ce sondage, c’est toutefois Marine Le Pen qui s’en sort le mieux : ses déclarations sont approuvées par 41% sondés, et désapprouvées à 52%. Vient ensuite le ministre de l’Intérieur, Gérald Darmanin, dont les prises de positions ont été approuvées à 40%, et désapprouvées à 54%. Enfin, c’est Jordan Bardella, le président du Rassemblement national, qui arrive en troisième position, avec 37% d’approbation et 57% de désapprobation sur ses déclarations.

Si les personnalités sont globalement toutes désapprouvées, certaines le sont toutefois plus que d’autres. C’est notamment Sandrine Rousseau, députée Nupes de la 9e circonscription de Paris, qui arrive en dernière position, ses déclarations étant désapprouvées à 74%. Elle arrive derrière Jean-Luc Mélenchon (position désapprouvée à 75%) et David Lisnard (67%).

Parmi les politiques les plus soutenus, Marine Le Pen est davantage approuvée par les plus âgés (44% des 65 ans et plus) que par les plus jeunes (38% des moins de 35 ans). Gérald Darmanin est également approuvé par les plus de 65 ans à 55%. A l’inverse, Jean-Luc Mélenchon est davantage appuyé par les jeunes : 33% des moins de 35 ans approuvent ses déclarations, contre 10% des plus de 65 ans.

Les déclarations d’Emmanuel Macron et d’Elisabeth Borne sont approuvées par 83% des sondés proches de la majorité présidentielle. Jean-Luc Mélenchon n’est quant à lui approuvé que par 67% des électeurs proches de la France insoumise, et les déclarations de Sandrine Rousseau ne sont validées que par 42% des électeurs proches de LFI.

Après plus d'une semaine d'émeutes, la désescalade se poursuit en France, avec 16 interpellations sur l’ensemble du territoire dans la nuit de mardi à mercredi, la nuit la plus calme depuis la mort de Nahel. Gérald Darmanin devra par ailleurs s’expliquer sur les violences qui ont éclaté ces derniers jours devant la commission des Lois du Sénat ce mercredi après-midi.

* Sondage réalisé les 3 et 4 juillet 2023 sur un échantillon de 1.005 personnes, représentatif de la population française âgée de plus de 18 ans, interrogé par questionnaire autoadministré en ligne.