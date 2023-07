Départ en vacances : quelles sont les prévisions de Bison Futé pour ce week-end

Pour ce premier week-end des vacances scolaires, le trafic routier se densifie, notamment en région Île-de-France et dans tout le quart nord-ouest de la France.

Les grandes vacances commencent enfin, synonyme de départ pour des millions de Français. Et comme chaque année, les voitures vont remplir les autoroutes. Pour ce week-end du vendredi 7 au dimanche 9 juillet, Bison futé a livré ses prévisions trafic.

L'Île-de-France est la plus mal lotie puisqu'elle est classée rouge dans le sens des départs pour les journées de vendredi et de samedi. L'autoroute A7 en direction de Lyon devrait être saturée entre 15h et 19h ce vendredi et de 10h à 16h ce samedi. La portion d'A10 entre Paris et Orléans sera particulièrement touchée de 8h à 12h le samedi.

#InfoTrafic #DépartVacances Premiers gros départs ce week-end du 07 Juillet avec le début des vacances d'été en France. D’importants flux migratoires prévus sur les grands axes du pays notamment vendredi et samedi. Nos conseils et précisions ici https://t.co/mfOdNTtMGb pic.twitter.com/TMVMZb8z9e — Bison Futé (@BisonFute_MT) July 5, 2023

«A partir du milieu de la matinée, le trafic s’intensifiera nettement et ce sont les principales radiales et rocades qui convergent vers ces axes qui pourraient connaître à leur tour des difficultés de circulation plus ou moins importantes selon les secteurs», confirme Bison futé dans son bulletin. «L’autoroute A13 pourra également enregistrer des difficultés de circulation dès le milieu de la matinée», précise celui-ci.

A noter également que pour la journée de samedi, tout le quart nord-ouest est marqué de couleur rouge par l'organisme public. Ce qui signifie que les conditions de circulation seront «très difficiles» au minimum.

Le reste du pays sera classé orange, pour «circulation difficile» dans le sens des départs. La carte se teinte toutefois de vert pour dimanche dans les deux sens.