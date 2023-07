Voici les pays d'Europe où les vacances d’été sont les plus longues et les plus courtes

Ce samedi 8 juillet marque le début officiel des vacances d'été pour les écoliers français. Si les enfants les attendent avec impatience, ces deux mois sont souvent redoutés par les parents. Mais qu'en est-il de la durée des vacances (d'été) ailleurs en Europe?

Tous les écoliers du territoire seront officiellement en vacances ce samedi 8 juillet et ils reprendront les cours le 4 septembre prochain. Ces 8 semaines de congés, les mêmes depuis 40 ans, seraient toutefois considérées comme «trop longues» par près d’un parent sur trois. En déplacement à Marseille le mardi 27 juin dernier, Emmanuel Macron a ainsi souhaité ouvrir le débat sur la durée des vacances d'été et la distribution du temps scolaire, même s’il est d’ores et déjà certain que rien ne changera pour l’année scolaire 2023/2024.

quel pays a le plus/le moins de vacances d'été?

Si l’on examine la durée des vacances estivales par pays, il semble que la France et ses 8 semaines soit plutôt dans la moyenne basse. En effet, alors qu’elles durent six semaines en Allemagne et sept au Royaume-Uni, les vacances d’été en Italie, au Portugal, en Grèce et dans un grand nombre de pays d’Europe de l’Est durent plus de dix semaines. Par rapport à leurs voisins européens, les élèves français n'ont donc vraisemblablement pas plus de congés l'été.

©Statista

Toutefois, si l'on examine l'intégralité des jours de vacances, et pas seulement ceux d'été, la France s'inscrit dans la moyenne européenne supérieure avec environ 118 jours par an. Les élèves du Danemark, des Pays-Bas et de Norvège ont le moins de jours de congés (87 jours par an) et les enfants de Malte sont les mieux lotis (135 jours par an).

Dans le cas français, les nombreux congés des écoliers ne font pas pour autant d'eux des enfants reposés. En effet, ceux-ci doivent assister à un plus grand volume horaire de cours que leurs petits voisins européens en souvent moins de jours d'école, ce qui se traduit par des journées à rallonge.

l'évolution des vacances d'été en france

Jusqu’au début de le Seconde Guerre mondiale, les écoliers français ne disposaient que d’un seul mois de congés pendant l’été, afin de prêter main forte à leurs parents agriculteurs. Cependant, dès 1939, les vacances sont avancées au 15 juillet et finissent le 30 septembre. Par ailleurs, le rythme des congés est également dicté par les célébrations religieuses: on trouve donc une pause de deux semaines à Pâques, quelques jours à Noël et à Mardi gras.

En 1960, les vacances d’été et la rentrée sont avancées, respectivement, au 28 juin et au 16 septembre, avant que les dates ne soient à nouveau modifiées au début des années 80 pour devenir celles que nous connaissons aujourd’hui. Enfin, l’année scolaire 1995/1996 marque la division du territoire en zones scolaires, afin d’éviter la saturation des destinations touristiques.