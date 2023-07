Medef : tout savoir sur Patrick Martin, nouveau président du syndicat patronal

L’entrepreneur Patrick Martin a été très largement élu président de la première organisation patronale française pour un mandat de cinq ans, ce jeudi 6 juillet.

Il veut réconcilier climat et croissance. Largement élu pour être à la tête de la première organisation patronale française pour un mandat de cinq ans ce jeudi, l’entrepreneur Patrick Martin succèdera à Geoffroy Roux de Bézieux le 17 juillet prochain.

Et pour cause, Patrick Martin a obtenu 73,18% des voix contre 26,82% pour sa concurrente Dominique Carlac'h, vice-présidente du Medef dans l'équipe sortante de Geoffroy Roux de Bézieux. Le taux participation s'est élevé à 91,34% parmi les 1.120 grands électeurs représentant les fédérations professionnelles et les territoires de l'organisation, dont un grand nombre avait accordé leur soutien à Patrick Martin.

Partisan du dialogue social

Partisan d'une croissance verte, cet homme de 63 ans revendique la poursuite de la baisse des impôts de production et souhaite mettre l'accent sur la formation et l'employabilité, notamment des seniors, tout en renforçant la représentation du Medef auprès des instances européennes.

«Ma première mission va être d'écrire à tous mes homologues dorénavant des syndicats et des organisations patronales pour que nous nous accordions sur ce qui me paraît être l'équation fondamentale pour notre pays pour les prochaines années, à savoir réconcilier le climat et la croissance», a déclaré à la presse le nouveau président élu du Medef.

Patrick Martin est à la tête d'une entreprise de près de 3.000 salariés, active principalement dans la distribution à destination de l'industrie, s’inscrivant dans la continuité du travail effectué depuis 2018 avec Geoffroy Roux de Bézieux.

A noter que dès le 12 juillet, le président élu se rendra par ailleurs à Matignon aux côtés du président sortant Geoffroy Roux de Bézieux pour y rencontrer la Première ministre Elisabeth Borne et l’intersyndicale, à l’occasion de négociations autour de la réforme des retraites.

«Je revendique l'autonomie du dialogue social» car «les voies et moyens existent pour qu'entre partenaires sociaux, sur tous les sujets qui ont été listés, nous trouvions des solutions», a assuré Patrick Martin devant la presse après son élection.