Sécheresse : une grande partie de la Meurthe-et-Moselle en alerte renforcée

Alors que la France a connu son deuxième mois de juin le plus chaud jamais enregistré, une partie du Bas-Rhin et la quasi-totalité du département de Meurthe-et-Moselle dans l’est de l'Hexagone ont été placés en alerte sécheresse renforcée ce vendredi.

Le dernier niveau avant la situation de «crise». «Une majeure partie du territoire de la Meurthe-et-Moselle est placée depuis le 23 juin au niveau Alerte et la situation se dégrade rapidement. En effet, les mois de mai et de juin ont été très déficitaires en pluie et le niveau des nappes ainsi que les débits des cours d'eau sont nettement en-dessous des normales», a expliqué le préfet Arnaud Cochet dans un communiqué.

Le département a ainsi été placé en alerte renforcée ce vendredi 7 juillet.

#Sécheresse | Le préfet Arnaud COCHET a placé ce jour les zones «Moselle amont et Meurthe » & « Moselle aval, Orne, Nied et Seille » en situation ALERTE RENFORCÉE



La zone « Meuse aval et Chiers» passe, quant à elle, en ALERTE sécheresse



D’après Arnaud Cochet, «les précipitations orageuses localisées de ce début de semaine, n'ont pas suffi à améliorer la situation et celle-ci est amenée à se dégrader encore avec les chaleurs annoncées et l'absence de précipitations».

Restrictions d'eau et contrôles

Dans les zones concernées par cette alerte renforcée, il est désormais interdit de laver son véhicule hors des stations de lavage avec dispositif de recyclage, de remplir piscines privées et publiques hors raisons techniques ou sanitaires, et de nettoyer des espaces extérieurs (voiries, terrasses, façades, toitures...) sauf par une entreprise de nettoyage professionnelle ou une collectivité.

En outre, il est interdit d'arroser pelouses, jardins, potagers privés, espaces verts publics et terrains de sport de 9h à 20h. Des contrôles peuvent être réalisés pour vérifier le respect de ces mesures, a indiqué la préfecture.

Dans le Bas-Rhin, une zone située dans le Centre Alsace a également été placée en alerte renforcée, avec des mesures de limitation des usages des eaux souterraines pour l'irrigation, a précisé ce vendredi la préfète Josiane Chevalier. Cette dernière a appelé la population à un «usage responsable de la ressource en eau».

La température moyenne à l'échelle de la France était de 21,6 °C en juin, contre 22,4 °C en juin 2003, année record, selon Météo-France.