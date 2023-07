Incendies : au centre de formation de Velaux, les sapeurs-pompiers s’entraînent au plus près du réel

À Velaux, dans les Bouches-du-Rhône, plusieurs centaines de sapeurs-pompiers viennent s’entraîner chaque année au sein d’un centre de formation hors-du-commun qui permet d’être formé aux importants incendies d’espaces naturels.

Un centre de formation hors-du-commun. Depuis près de 10 ans, des pompiers de toute la France viennent à Velaux, dans les Bouches-du-Rhône, pour être formés aux importants incendies d’espaces naturels qui frappent, chaque année, cette région du sud de la France.

«Plus de 400 stagiaires viennent s’entrainer ici. On forme nos sapeurs-pompiers des Bouches-du-Rhône, mais également les sapeurs-pompiers saisonniers qui viennent d’autres départements, notamment du nord de la France, et qui viennent passer une saison chez nous pour nous aider sur les feux d’espaces naturels», a expliqué Gilles Agopian, capitaine SDIS Bouches-du-Rhône.

Une structure unique au monde pour s'entraîner

Sur une aire de 5000m², les sapeurs-pompiers luttent contre d’énormes flammes qui attaquent des arbres métalliques. Cette structure, unique au monde, est gérée depuis une tour de contrôle où les formateurs peuvent incendier l’arbre qu’ils veulent ou des plaques au sol, simulant des feux de broussailles, pour imiter la propagation d’un véritable incendie.

L’objectif est d’apprendre à porter correctement son équipement, à gérer les lances à incendie et l’exposition aux flammes. «On s’entraîne toute l’année à lutter contre ces feux d’espaces naturels qui, jusqu’à présent, étaient concentrés l’été. Mais, on s’aperçoit finalement que les feux de forêts commencent beaucoup plus tôt dans l’année et se terminent beaucoup plus tard», a ajouté Gilles Agopian.

L’année 2022 a été marquée par une forte sécheresse. Les nombreux incendies ont dévasté 30.000 hectares de végétation en Gironde et ils ont touché des régions habituellement épargnées comme la Bretagne.